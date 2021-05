De man achter de Champions League-hymne: “Of de spelers de tekst kennen? Ik denk niet dat ik het antwoord wil weten”

Champions LeagueThe champions! Iedereen kent het einde van de Champions League-hymne. Ook vanavond zal het welbekende deuntje in het stadion en in miljoenen huiskamers weerklinken. De compositie uit 1992 is het werk van de Engelsman Toni Britten. Ook hij had niet verwacht dat de hymne zo groot ging worden: “Het was een heel vaag idee. Toen vroeg ik naar welke tekst ze wilden. Daar hadden ze nog niet over nagedacht.” Dus bedacht-ie zelf maar iets.