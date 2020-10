De Ketelaere maakte 150ste Belgische doelpunt in de Champions League, maar is net niet de jongste

Champions LeagueMet een doelpunt in de extra tijd bezorgde Charles De Ketelaere Club Brugge gisteren op de valreep drie punten in de Champions League. De nog altijd maar 19-jarige middenvelder zorgde met die treffer voor een mijlpaal, want De Ketelaere maakte het 150ste Belgische doelpunt in de Champions League.

Op 3 maart 1993 zorgde Lorenzo Staelens voor een primeur door het eerste Belgische doelpunt te maken in de Champions League. Opvallend: ook Staelens deed dat in het shirt van Club Brugge. Z'n doelpunt mocht wel niet baten, want blauw-zwart ging met 2-1 onderuit op het veld van Glasgow Rangers. Gisteren, 27 jaar, 7 maanden en 18 dagen later, zette Charles De Ketelaere in Sint-Petersburg de teller op 150.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Enkele mijlpalen

1ste doelpunt op 3/3/1993: Lorenzo Staelens (Rangers 2-1 Club Brugge)

10de doelpunt op 19/10/1994: Josip Weber (Hajduk Split 2-1 Anderlecht)

50ste doelpunt op 16/9/2009: Thomas Vermaelen (Standard 2-3 Arsenal)

86ste doelpunt op 28/5/2016: Yannick Carrasco maakt het eerste Belgische doelpunt in een Champions League-finale ooit (Real Madrid 1-1 Atlético Madrid)

100ste doelpunt op 12/9/2017: Marouane Fellaini (Manchester United 3-0 Basel)

Dries Mertens is de beste Belgische schutter in de Champions League. De aanvaller van Napoli heeft met 16 doelpunten een aandeel van meer dan 10 procent in de Belgische doelpunten.

Volledig scherm De Belgische topschutter aller tijden in de Champions League: Dries Mertens. © Photo News

Vanden Borre de jongste

Met zijn 19 jaar en 224 dagen is De Ketelaere niet de jongste Belgische doelpuntenmaker ooit in de Champions League. In dat lijstje moet hij enkel Anthony Vanden Borre voor zich dulden. Op 6 december 2006 was Vanden Borre 19 jaar en 43 dagen oud toen hij voor Anderlecht scoorde tegen AEK Athene.

De Ketelaere mag zich wel de jongste Belgische speler van Club noemen die weet te scoren op het kampioenenbal. Tot gisterenavond was die eer weggelegd voor Jeanvion Yulu Matondo, die 28 dagen ouder was toen hij op 15 september 2005 scoorde tegen Juventus.

Volledig scherm Anthony Vanden Borre scoort tegen AEK Athene. © Johan Eyckens (JEH)

Lees ook: