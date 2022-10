De kassa rinkelt andermaal in Brugge na avond van 10 miljoen euro in Madrid, recordwinst van 46,5 miljoen nu al zeker

En of Club Brugge, en hun boekhouder in het bijzonder, goed geslapen heeft. Rond de klok van negen rinkelde de kassa gisteravond andermaal in het Jan Breydelstadion. Het gelijkpsel in Madrid leverde club 930.000 euro op én zekerheid op de tweede ronde: daaraan hangt 9,6 miljoen euro vast. Het brengt de totale verdiensten - uitgaand van lentevoetbal in de Champions League - intussen op dik 46 miljoen euro.

Club kreeg dit seizoen 15.640.000 euro startgeld en 5.685.000 euro voor het UEFA-coëfficiënt. Daarnaast strijkt het naar schatting 1,8 miljoen euro market pool-inkomsten op en staat de premieteller na drie overwinningen en een gelijkspel op dik 9,2 miljoen. De inkomsten uit de ticketing - vorig seizoen 3,5 miljoen euro - moeten met een extra ronde in de Champions League dit jaar minstens 4,5 miljoen euro in het laatje brengen. Daarnaast dient Club anders dan de voorbije jaren niet langer een Covid-bijdrage te leveren aan de andere Belgische clubs zoals overeengekomen bij de stopzetting van de competitie in 2020.

46 miljoen euro

Blauw-zwart stevent zo af op een minimumwinst van ongeveer 46 miljoen euro. Dat bedrag kan nog oplopen naargelang de Bruggelingen extra punten pakken in de groepsfase. Een gelijkspel levert Club bijvoorbeeld nog eens 930.000 euro op. Stel dat Club in het voorjaar de kwartfinales van de Champions League zou halen, dan is het hek helemaal van de dam. In dat geval krijgt blauw-zwart nog eens 10,6 miljoen euro, maar zover is het bijlange nog niet.

Club maakte nu alvast met zin voor overdrijving een kwantumsprong wat de CL-opbrengsten betreft. De ticketinginkomsten en Covidbijdrages meegerekend stond het record op 34.829.000 miljoen uit de campagne 2020-2021, waarin de lat in het Stadio Olimpico blauw-zwart uit de tweede ronde hield. Toen leverden de acht punten die Club behaalde hen een smak geld op, maar bleef Jan Breydel drie keer leeg. De bonus voor het UEFA-coëfficiënt was destijds met 11.080.000 miljoen wel veel hoger dan vandaag. Ook in de andere drie campagnes van de vijf voorbije jaren draaiden de opbrengsten van blauw-zwart tussen 32 en 35 miljoen euro.

Mocht Club volgend seizoen, al dan niet als kampioen, géén Champions League-voetbal spelen, dan kunnen de Bruggelingen alvast teren op de jackpot van dit seizoen. En dan spreken we nog niet over de invloed van deze campagne op de marktwaarde van de spelersgroep. De financiële voorsprong op de meeste belagers wordt er zo alleen maar groter op, wat blauw-zwart elk seizoen meer slagkracht biedt. Achterover leunen zullen ze in Brugge evenwel nooit doen. Met twee poulematchen op het programma valt er nog flink wat punten en geld te verdienen.

Champions League opbrengt: 2022-2023 Startgeld: 15.640.000 Wedstrijdpremies: minstens 9.330.000 Bonus UEFA-coëfficiënt: 5.685.000 Marketpool: wellicht 1.800.000 Volgende ronde: 9.600.000 Covid-bijdrage: geen Ticketing: minstens 4.500.000 TOTAAL: minstens 46.555.000

