De EK-droom indachtig, hoopt Lukaku op een finale De Bruyne versus Courtois en Hazard: “Trofeeën winnen doet trofeeën winnen”

Killerinstinct

De quotes staven Lukaku’s duidelijke voorkeur, in die mate dat hij zelfs al tips deelde met zijn landgenoten hoe ze Chelsea het best aanpakken. “Ik had met Courtois al over Chelsea - Real gesproken en recent heb ik dat ook met Eden gedaan”, aldus Romelu, die spreekt over een Hazard met de juiste focus. “Ik weet wat Eden wil. De Champions League winnen om zich zo voor de volle honderd procent klaar te stomen voor het EK. Eden blijft een fantastische speler, iemand die nog altijd en overal het verschil kan maken. Daarom zullen we hem hard nodig hebben op het EK. Ik hoop dus dat er zoveel mogelijk Belgen dit seizoen nog trofeeën winnen. Daar halen we sowieso meer ervaring uit en krijgen we meer killerinstinct van. Trofeeën winnen doet trofeeën winnen.”

In tegenstelling tot Courtois en Hazard heeft Lukaku zich op Stamford Bridge nooit kunnen opwerken tot onbetwiste basisspeler. In het geval van Hazard zelfs tot clublegende. In zeven seizoenen en 352 matchen voor de Blues goed voor 110 goals en 92 assists. Plus een afscheid in grandeur, met winst van de Europa League bovendien. Dat kan Courtois dan weer niet zeggen: hij verliet de club via een achterpoortje nadat hij eigenhandig zijn transfer naar droombestemming Madrid forceerde. Als er iemand straks niet rouwig is in een leeg stadion te moeten spelen, is het Courtois wel.