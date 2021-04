De Bruyne zet City met goal op weg naar nipte zege tegen Dortmund, maar Duitsers leven nog dankzij uitdoelpunt

Champions LeagueManchester City en Kevin De Bruyne hebben nog werk op de plank als ze naar de halve finales van de Champions League willen. Via doelpunten van De Bruyne en Foden boekte City een krappe zege tegen Dortmund, maar Marco Reus bezorgde de bezoekers in de slotfase het o zo belangrijke uitdoelpunt.

In de Premier League torent Manchester City mijlenver boven de tegenstand uit, maar in de Champions League wilde het de laatste jaren nooit lukken. Kevin De Bruyne en co willen daar dit jaar verandering in brengen en schoten goed uit de startblokken tegen Dortmund. De Engelsen eisten het leeuwendeel van het balbezit op, maar het eerste kansje viel wel aan de andere kant. Bellingham stuitte op Ederson. Na net geen twintig minuten viel de openingsgoal. De Bruyne ging met de bal aan de haal na balverlies van Can en na enkele tussenstationnetjes schoot de Rode Duivel de 1-0 binnen.

En toen ging het licht uit bij scheidsrechter Hategan. Eerst legde de Roemeen de bal op de stip voor City na een vermeende overtreding van Can. Gelukkig voor de Duitsers bracht de VAR redding. En dan, zo’n tien minuten later, keurde Hategan de gelijkmaker van Bellingham af na een - alweer vermeende - overtreding op City-doelman Ederson. Omdat de Roemeen al gefloten had voor de bal over de lijn rolde, kon de VAR niet meer ingrijpen. De Bruyne en co gingen zo rusten met een kleine voorsprong.

Reus prikt tegen, maar City wint toch

Na de rust sprankelde Man City lange tijd niet. Haaland kreeg al snel z'n eerste en enige kans van de partij, maar de sterke Noor stuitte op Ederson. Met de slotfase in zicht duwde de thuisploeg dan toch het gaspedaal nog eens in, maar pogingen van De Bruyne en Foden misten de juiste richting. Geen ramp, want City was op weg naar een krappe zege. Tot Dortmund plots als een mes door de City-verdediging sneed. Reus rondde het voorbereidende werk van Bellingham en Haaland fijntjes af. Dortmund had het o zo belangrijke uitdoelpunt te pakken. Uiteindelijk won City toch nog dankzij een late goal van Foden - na een geweldige pre-assist van De Bruyne -, maar alles is nog speelbaar in de return in het Signal Iduna Park.

