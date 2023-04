De Bruyne tegen Courtois in de halve finales: Man City komt niet in de problemen in München

Manchester City staat voor het derde jaar op rij in de halve finales van de Champions League . Na de 3-0 in de heenmatch kwamen de Engelsen in de Allianz Arena nooit in de problemen. Haaland scoorde op aangeven van De Bruyne, Kimmich tekende met een strafschop voor een 1-1-gelijkspel. In de andere kwartfinale stootte Inter door ten koste van Benfica .

Stürm und drang, veel meer dan dat restte Bayern niet na de 3-0 in Manchester. De Duitsers moesten vol aan de bak in een kolkende Allianz Arena om nog aanspraak te maken op de halve finales in de Champions League. Speerpunten Coman en Sané hadden dat begrepen en trokken meteen naar voren.

Helaas voor de Rekordmeister: het was een tikje te weinig om de Engelsen omver te blazen. De thuisploeg puurde te weinig uit de kansen die het versierde. Sané besloot oog in oog met Ederson naast, Coman stuitte tot tweemaal toe op de Braziliaan. Geen goal van de hoop in een aangename, maar enerverende eerste helft.

Volledig scherm © Photo News

Vraag dat maar aan Upamecano. De Bayern-verdediger ontsnapte tot twee keer toe. Een rode kaart werd herzien omdat de doorgebroken Haaland vanuit buitenspel was vertrokken. Een vederlicht toegekend penalty na hands eindigde in de tribunes, de Noor had compassie met z’n rechtstreekse tegenstander.

Maar geen twee zonder drie, zoals dat dan heet. Toen Upamecano in de tweede helft Haaland zag opstomen, ging de Fransman kinderlijk glijden. De City-spits was nu wel genadeloos voor de Franse antiheld: 0-1 en alle Beierse hoop op de laatste vier van het kampioenenbal de grond ingeboord.

KIJK. Haaland kent geen genade na glijpartij Upamecano

Een nuttige, maar vrij anonieme De Bruyne had zo weer een assist te pakken. Voldoende voor de zege was het niet, want de voetbalgoden gunden Bayern nog een gelijkmaker. Over de penalty na ongelukkig hands van Akanji was ook weer wat te zeggen, maar daar trok Kimmich zich niets van aan: 1-1.

De eer van Bayern was gered, terwijl Manchester City zich voor het derde jaar op rij bij de laatste vier op het kampioenenbal schaarde. Begin mei mogen de Engelsen dan tegen Real Madrid een gooi doen naar de finale. KDB versus San Tibu: u kijkt toch ook?

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

