De Bruyne start tegen Leipzig, krijgt ook Origi nog eens z’n kans in de basis bij Liverpool?

KDB terug na Covid-besmetting, ook Lavia in de selectie

Twee Belgen bij Manchester City tegen RasenBallsport Leipzig. Kevin De Bruyne staat aan de aftrap, youngster Romeo Lavia maakt deel uit van de selectie. “De Covid-besmetting van Kevin was een tegenvaller”, zegt Guardiola. “Hij was net aan het groeien. Tegen Leipzig start hij. We zullen zien hoeveel minuten hij aankan, want corona kruipt in het lijf. Kevin hoeft mij niets te bewijzen. Hij moet het gewoon voor zichzelf doen. Zoals hij de voorbije vijf-zes jaar om de drie dagen heeft gedaan. Er is stevige concurrentie in het team.” De Bruyne was veertien dagen out met Covid.

Origi in de basis bij Liverpool?

Enkele knappe goals of een frustrerende match? Zijn supersub met cultstatus mag zich bij Liverpool nog eens vanaf de aftrap bewijzen. Jurgen Klopp speelt met het idee om Divock Origi te laten starten op San Siro, tegen AC Milan. “Af en toe klopt hij bij mij op de deur”, zegt Klopp. “Dan praten we over zijn situatie. Hij moet hier opboksen tegen Mo (Salah), Bobby (Firmino) en Sadio (Mane). Dan is het geen schande dat je niet start.”

“Hij heeft iets speciaal. Hij kan briljant invallen. En in de grootste match uit onze geschiedenis, tegen Barcelona, deed hij het ook als basisspeler. Hij is getalenteerd, positief, schiet met links en rechts, is snel en een monster in de lucht. Maar dat garandeert je geen vaste stek bij Liverpool. Het is hoe het is. Er zijn ergere dingen in het leven dan dat.” Origi mist vooral een constante.

Milan, met Saelemaekers in de kern, heeft zijn lot niet meer in eigen handen. Ook Atlético, met Carrasco, zit in vieze papieren.

