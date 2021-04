De Bruyne scoort wéér levensbelangrijke goal tegen PSG: “Getoond dat we ongelooflijke kwaliteiten hebben, maar we zijn er nog niet”

“Ik wilde de bal gewoon gevaarlijk voor doel leggen, vooral om mijn ploegmaats te bedienen. Of zo’n voorzet nu geraakt wordt op niet: het is sowieso link", legt de Bruyne uit (zie video onder). “Ik vind dat we vooral een goeie tweede helft gespeeld hebben. Uiteraard zit er in deze fase van het toernooi druk op de ketel. Sommige spelers voelden dat misschien voor rust, maar we kwamen zeer goed uit de kleedkamer. We hebben getoond dat we ongeloflijke kwaliteiten hebben.” City nam met de 1-2-zege een flinke optie op de finale. Maar De Bruyne blijft op zijn hoede. “We zijn nog maar halverwege. De match van volgende week wordt nog zeer lastig.”