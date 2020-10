De Bruyne regisseert alweer, Guardiola blij met zijn terugkeer: “Kevin speelt altijd goed”

Zijn schreeuw overstemde de supportersband die de Engelse regisseur op de beelden had gemonteerd. Een minuut lang bleef hij liggen. Ook buiten beeld. De momenten waarop Manchester Cityfans doorgaans hun hart vasthouden. De camera zoomde even in. De blik van De Bruyne verraadde pijn, maar de regisseur had andere prioriteiten. Het spel ging verder. Toen de scheidsrechter de Rode Duivel had opgemerkt, stond hij alweer op de benen. Vriendelijk deed hij zijn beklag. De herhaling maakte duidelijk waarom: een Franse verdediger plantte zijn studs vol op zijn voet. Pijnlijke zaak, zeker met de nauw aansluitende, dunne Nikes die De Bruyne draagt. Na wat trekkebenen kon hij verder. Woensdagmorgen staat hij op met blauwe tenen. Het zijn de blutsen en de builen die topvoetballers erbij nemen. De besten worden vaak geviseerd. Nog meer nu met zijn status.

Quote Ik ben zo blij dat Kevin terug is. Hij speelt altijd goed. Doet altijd iets speciaal Pep Guardiola

Volledig scherm © Photo News

Manchester City cruiste in het Stade Velodrôme uiteindelijk naar 0-3. Dominant in Frankrijk, zes op zes in de groepsfase. De volgende ronde wenkt nu al. Daar beginnen de uitdagingen pas voor City, onder Pep Guardiola alles behalve een specialist in de knock-outfases. Na zijn tweede assist, tien minuten voor tijd, haalde Guardiola zijn aanvoerder prompt naar de kant. Inpakken in noppenfolie en veilig laten rusten. IJs op de tenen. Er komen belangrijke weken aan. In de Premier League moet er een en ander worden rechtgetrokken. Zijn coach rekent in afwezigheid van doeltreffende spitsen op zijn regisseur. Als hij zoals dinsdag de weg wijst, zal alles wel loslopen.

Zijn eerste assist was wel erg eenvoudig. Rongier gaf de bal achterin wel erg knullig weg. De Bruyne hoefde niet eens op te kijken om op te merken waar Ferran Torres liep. Juiste snelheid meegeven aan de bal, perfect geplaatst. De Spanjaard legde simpel binnen. Zulke cadeautjes hoef je City niet te geven. De Bruyne nog minder. De ogen straalden.

Volledig scherm De Bruyne en Foden. © Photo News

Het fysieke ongemak ligt achter hem. De Bruyne is het type dat emoties niet verbergt. Zag je in die korte periode bij de nationale ploeg. Zijn lichamelijke paramaters gingen toen al richting rood na een verstoorde voorbereiding. Hij was niet met volle goesting bij de Duivels en zei dat vlakaf. Het ontstekingsgevoel dat hij in een spier voelde opkomen tijdens de interland tegen Engeland was een accident waiting to happen. De wedstrijd te veel. Diegene waarvoor hij op matchdag minus een ironisch had geklaagd.

Op Marseille straalde hij weer plezier en vooral die energie uit. Hij was overal. Tien dagen relatieve rust hebben hem deugd gedaan. De Bruyne is een voetbaldier. Iemand die graag voetbalt, vrij van (fysieke) zorgen. Als hoofd en lichaam meewillen, kan hij alles. Zoals bij die counter tien minuten voor tijd. De loopactie van hem, de perfecte pass voor Sterling, die deze keer niet miste. “Ik ben zo blij dat Kevin terug is”, zei Guardiola. “Kevin speelt altijd goed. Doet altijd iets speciaal.”

De Bruyne glimlachte breed. Het is diegene die de voetballiefhebber het liefste ziet.

Niet diegene die een minuut kermend op de grond lag.

Volledig scherm © Photo News

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.