De Bilde en Mulder halen superlatieven “ongezien” en “abnormaal goed” boven: “Geef Mignolet nu al maar de Gouden Schoen”

Champions LeagueMooier worden Europese avonden zelden. Club Brugge dat Atlético Madrid aftroeft in waar het zelf zo verschrikkelijk bedreven is: efficiëntie. 2-0. Bovendien goed voor 9 op 9. Dominant leider in de Champions League-poule. In de VTM-studio werden de superlatieven terecht bovengehaald. Gilles De Bilde: “Dit is ongezien. Abnormaal goed." En over Simon Mignolet: “Geef hem de Gouden Schoen.”

De Bilde haalt nog even fijntjes de vergelijking tussen de budgetten van Porto en Leverkusen en vooral Atlético met dat van de Belgische landskampioen aan. “Dan is deze prestatie van Club echt onwaarschijnlijk. Wat een aanwinsten zijn Jutglà en Onyedika. Zij halen een heel hoog niveau en de rest van de ploeg trekt zich daaraan op. Het geheel klikt. Soms is er nog wel eens een uitschuiver zoals tegen Standard, maar in de Champions League stijgt dit Club steevast boven zijn mogelijkheden uit.”

De Bilde: “Mignolet steekt er bovenuit”

Naast Ferran Jutglà was Simon Mignolet eens te meer de Brugse uitblinker. Cruciale redding op die kans voor Morata op het halfuur, levende muur in de slotfase toen Atléti zijn goal belegerde. Zelfs vanop de stip kon Griezmann niet scoren. “Zullen we hem nu al de Gouden Schoen overhandigen?”, opperde gastheer Maarten Breckx. Als ex-winnaar van die trofee sluit De Bilde zich daar graag bij aan. “Wat moet je nog zeggen hé. Opnieuw was hij van cruciale waarde op de cruciale momenten. Je kan stilaan een uitgebreide compilatievideo maken van zo’n reddingen. Zeker in matchen als deze is zijn ervaring, kwaliteit en focus een echte meerwaarde.”

Volledig scherm Mignolet en Jutglà vieren met de fans. © Photo News

“Als doelman moet je er bovenuit steken om de Gouden Schoen te winnen, maar Mignolet steekt er ook bovenuit", aldus de VTM-analist. “Hij was bepalend in de competitie om Club tot kampioen te kronen, hij is nu bepalend in de Champions League voor deze 9 op 9.” Ook voor Jan Mulder, nochtans geen onvoorwaardelijke fan van keepers, mag de trofee naar Mignolet gaan. “Een goede keeper is toch niet onbelangrijk... en hij is een zekerheid.”

“Griezmann in basis? Zegt veel over belang match”

Aan de aftrap bij Atlético, stond Antoine Griezmann. Opvallend om twee redenen. Enerzijds omdat de 31-jarige spits zijn haar heeft laten blauw verven. Niet de eerste keer dat hij opduikt met een opvallend kapsel. “Ik heb het altijd een goede spits gevonden, maar dit helpt toch niet hoor”, vond Jan Mulder.

Volledig scherm Griezmann miste een strafschop op de 2-1. © ANP / EPA

Anderzijds was de basisplaats van de Fransman ook opvallend omdat hij een aparte clausule in het contract heeft staan. De Madrilenen huren Griezmann van FC Barcelona. Maar als Griezmann 45 minuten speelt in minstens 50 procent van de wedstrijden, moet Atlético hem definitief overnemen van Barça voor 40 miljoen euro. Daarom dat Simeone hem vaak pas laat invallen op het uur. Een trucje om het aantal gespeelde laag te houden en deze op termijn dus zeker niet te overschrijden. Dit seizoen begon Griezmann enkel in de stadsderby tegen Real Madrid in de basis. “Dat hij nu eveneens start, zegt iets over het belang van de match voor Atlético”, aldus Gilles De Bilde. “Want je zal zien dat Griezmann in de aankomende wedstrijden in La Liga opnieuw minder zal spelen.”

Bekijk ook: Club klopt nu ook Atlético en pakt negen op negen

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © BELGA