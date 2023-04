“De beste van de afgelopen vijf jaar” en een perfecte 10: buitenlandse media kunnen schitterende reflex van “kolos” Courtois amper vatten

Ze kunnen hun ogen niet geloven. De geweldige redding van Thibaut Courtois tegen Chelsea wordt druk besproken in de buitenlandse pers. Omdat hij er alwéér stond op een sleutelmoment. ‘AS’ geeft de doelman een perfecte tien op tien. ‘MARCA’ is zoekende. “Het is lastig de juiste woorden te vinden om de beste keeper van de afgelopen vijf jaar te omschrijven.”

KIJK. Courtois opnieuw van goudwaarde voor Real Madrid

De Spaanse krant ‘AS’ geeft Courtois een... 10 op 10. Gezien de timing van de save. Gezien Courtois wéér beslissend was. “Op slag van rust zorgde hij voor een wonder. Een wonder dat eigenlijk stilaan routine is geworden bij hem. Een redding ook die ervoor zorgde dat het script niet helemaal werd herschreven. Hij is veruit de beste keeper ter wereld. Voor de zoveelste keer kwam Courtois - de Belgische reus - als winnaar uit een duel.”

Ook niets dan lof in ‘MARCA’. Ze wijden een apart artikel aan de Rode Duivel. Getiteld: ‘Courtois, de kolos die alles tegenhoudt.’ En ze schrijven: “Reusachtig. Kolos. Gigantisch. Onpasseerbaar. Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden om de beste keeper van de afgelopen vijf jaar te beschrijven. Hij is dat in cijfers, in titels.”

Volledig scherm © Action Images via Reuters

“En hij staat er op de sleutelmomenten. Denk aan de Champions Leaguefinale tegen Liverpool vorige seizoen. Denk aan de reddingen in de halve finale tegen Manchester City. Of de penalty van Messi die hij stopte in de achtste finale. Het is altijd maar weer Thibaut. Op Stamford Bridge was het niet anders. Cucurella had zonder druk alle tijd om te controleren en te schieten. Nota bene in de kleine rechthoek. Dé perfecte situatie voor een goal die alles zou veranderen. Tot Courtois verscheen. Hij verkleinde met de snelheid van het licht zijn hoek, maakte zich heel groot en breed. En dan een buitenaardse redding. Omdat het nog 0-0 stond.”

Ook de ‘Daily Mail’ hecht veel aandacht aan die ene save. “Cucurella bleef rustig en keek de verlossing al tegemoet. Maar Courtois, die vijandig werd onthaald door het thuispubliek door de manier waarop hij Chelsea had verlaten, snelde naar hem toe. Hij maakte zich groot en stopte de poging. De Chelsea-fans zongen hem vanalles toe toen hij meteen daarna bij het rustsignaal naar de kleedkamer stapte. Hij trok een grote grijns...”

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Niet enkel pers, ook de Real-coach en ploegmaats hadden het over Courtois.

Carlo Ancelotti: “In een moeilijke eerste helft was dit een beslissende redding. Dankzij Courtois kwamen we niet in de problemen.” Doelpuntenmaker Rodrygo: “Het was toch weer híj die ons heeft recht gehouden.”

En Courtois zelf? Die stuurde een tweet de wereld in. “Een geweldige wedstrijd om weer in die halve finale terecht te komen. Wij zijn Real Madrid. Je weet wat we nu willen...”

