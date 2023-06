De ‘beste 24 uren’ uit het leven van City-feestbeest Jack Grealish: “Ik ben een kalkoen. En een kalkoen moet gevoerd worden”

Drie trofeeën in drie weken, dat moet gevierd worden. Enter Jack Grealish (27). ‘Lad’ van Birmingham. Engelse jongen die na een slap debuutseizoen helemaal ontbolsterd is. Na de Champions League-winst in Istanboel beleefde hij de meest waanzinnige 24 uren uit z'n leven, zo zei hij zelf. Al moet dat het enige geweest zijn wat hij nog kan zeggen. Correctie: hij kon ook nog zeggen dat hij ‘een duif’ of ‘een kalkoen’ was. Grealish: “En een kalkoen moet gevoerd worden”. Waarna de wodka van Grey Goose in z'n open mond werd gegoten. Relaas van ‘The Hangover’ in lichtblauw.

KIJK. Kevin De Bruyne voelt zich in zijn sas tijdens open bus parade

Het is zondag half zes ‘s avonds wanneer het door Etihad gecharterde clubvliegtuig voet aan grond zet op Manchester Airport. Grealish en co nemen vervolgens niet de snelste weg huiswaarts, om toch wat uit te rusten voor de open bus-parade die een dag later op het programma staat. Ze maken daarentegen een U-turn en trekken richting Ibiza per privéjet, die om 20u uur de lucht ingaat. Alleen De Bruyne, Gündogan en tweede doelman Ortega kiezen ervoor om in Manchester te blijven. ‘Been there, done that’, moet KDB gedacht hebben. En hij koos ervoor om samen met echtgenote Michèle en zijn twee collega’s na te genieten in het Chinese restaurant Tattu.

Op Ibiza komen de Citizens rond 23u aan, waarna ze een zware Spaanse feestnacht induiken. In de befaamde openluchtdiscotheek annex hotel Ushuaia huren ze een hele verdieping af. Onder anderen Erling Haaland, Jack Grealish, Kyle Walker, Rodri, John Stones en Kalvin Philips vallen op tijdens het blitzbezoek, waarvan de eerste beelden en filmpjes maandag ‘s morgens vroeg opduiken. Grealish, die blijkbaar zijn wedstrijdoutfit heeft aangetrokken, bezingt er met enkele ploegmaats John Stones om half zeven ‘s morgens. Wat later zien we hoe Grealish, met zwarte bril op, bij het vertrek ondersteund moet worden door Walker. Op de luchthaven krijgt hij naar verluidt een rolstoel om zich richting de privéjet te begeven.

Achttien uur later zijn de spelers weer in Manchester, waar ze in de namiddag aankomen om zich snel richting de parade te geven. Van de luchthaven gaat het via de tram richting Oxford Street, waar drie open bussen klaarstaan om. Een hele route en als het ware een parade voor de parade, zeker met een Grealish in topvorm. Als een volksmenner - intussen met een geel bouwvakkershesje aan - maakt hij zijn intrede op de ‘Triple Parade’.

Bij aankomst is het Ruben Dias die zich ontpopt als de vader van de groep, vooral door Grealish van de foute bus te halen en hem op de juiste - die met de spelers - te zetten. Ook Guardiola en zijn staf zitten in een bus, net als de jongeren van de City Academy. Het slechte weer lijkt eerst roet in het eten te gooien. Het regent pijpenstelen in Manchester en er dreigt onweer. De ‘Victory Parade’ wordt een uurtje uitgesteld, om de nodige veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen. Maar de gutsende regen maakt de fans - ze zouden met 100.000 geweest zijn - alleen maar wilder en luidruchtiger. Net zoals de spelers, ook Kevin De Bruyne laat zich volledig gaan. Tijdens de parade is het Haaland die de nietsvermoedende Grealish op een champagnedouche trakteert.

Na de parade en korte felicitaties van het stadsbestuur gaat het richting een feestpodium op St Peter’s Square. Ook daar worden de drie trofeeën triomfantelijk aan de menigte getoond en is het weer Grealish die de lachers op de hand krijgt. Toen hij plots de microfoon voor zich zag, bazelde hij “de beste 24 uren uit zijn leven gehad te hebben, niet geslapen te hebben en zijn stem wat kwijt te zijn." Om zich dan te vergelijken met een kalkoen die wodka van Grey Goose nodig heeft. De mond wijd open was het Kalvin Phillips die nog wat de sterke drank in de man goot.

En ook op het privéfeestje achteraf ontpopte Grealish zich weer tot gangmaker. Hij zei dol te zijn op Bernardo Silva, die hij wel vergeleek met een dakloze. Om zich vervolgens tot dj te ontpoppen en op ‘Voulez-Vous’ van Abba een nu al City-klassieker in te zetten. “We won it in Istanbul...”

