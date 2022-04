De Belgische jaren van Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne: “Onder mijn eerste contract schreef ik gewoon mijn naam”

Champions League "Ik ga je vermoorden!": hoe PS­G-voorzitter Al-Khelaïfi catacombes Bernabéu op stelten zette na pijnlijk verlies

En of de potjes overkookten, gisteravond laat nadat PSG werd uitgeschakeld in de Champions League door Real Madrid. Bij voorzitter Nasser Al-Khelaïfi die woest was op de spelleiding omdat de 1-1 van Benzema mocht doorgaan, maar ook in de kleedkamer zelf. Daar zouden Neymar en Donnarumma het met elkaar aan de stok hebben gekregen.

10 maart