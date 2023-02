“De adelaar heerst”: ook internationale media zien - met kwinkslag naar filmpje Club - een pijnlijke, maar vooral logische Brugse nederlaag

Een pijnlijke, maar logische nederlaag voor Club Brugge tegen Benfica . Dat is ook de teneur in de internationale pers, waar geen enkel medium rekening leek te houden met een nieuwe Brugse stunt in de Champions League . “De zorgen van Scott Parker worden alleen maar groter”, klinkt het zelfs. Een verwijzing naar het aankondigingsfilmpje van Club met de adelaar en de boer is ook nooit ver weg. Een overzicht.

A Bola: “Club Brugge afgestraft voor eigen fouten”

Beginnen doen we met ‘A Bola’, de Portugese voetbalkrant. Zij openden hun sportpagina’s met een duidelijke verwijzing naar een aankondigingsfilmpje van gisteren. Daarbij verjaagde een Brugse boer een adelaar - het dier op het clubembleem van Benfica - van zijn veld. “De adelaar heerst”, luidt de veelzeggende kop. In het filmpje van Club klonk het nog dat de adelaar over het luchtruim heerst, maar de boer over het veld. Pakte dat dus iets anders uit.

Bij ‘A Bola’ zagen ze dat Brugge het beduidend moeilijker kreeg na de 0-1. Club schotelde Benfica volgens hen de winst op een serveerblaadje voor. “De Belgen voelden de gevolgen van het doelpunt en probeerden terug te komen in de wedstrijd met de inbreng van Nielsen en Jutglà, maar ze werden afgestraft voor hun eigen fouten en boden Benfica de 0-2 op een schoteltje aan. Brugge staat nu voor de moeilijke missie om de wedstrijd om te keren in het Estádio da Luz.”

Marca: “Verslonden door Adelaars”

Het Spaanse ‘Marca’ refereert ook - bewust of onbewust - naar het filmpje van Club Brugge. Zij titelen: “Adelaars verslinden Brugge.” Verder zagen ze ook een ploeg die niet in de buurt van doelgevaar kwam tegen Benfica. “Na het penaltydoelpunt van João Mario zat Club in de greep van de tegenstander en zorgde het voor geen enkel gevaar. De invalbeurt van Neres zorgde voor een frisse wind bij Benfica en na een blunder van Meijer maakte de Braziliaanse vleugelspeler geen fout toen hij alleen voor Mignolet kwam te staan: 0-2.”

Daily Mail: “Parkers zorgen blijven maar toenemen”

In Engeland was er speciale aandacht voor het Champions League-debuut van Scott Parker als coach, die begin dit seizoen nog actief was bij Bournemouth in de Premier League. “Hij heeft de degradatiestrijd in de Premier League ingeruild voor de Champions League, maar het werd een debuut in mineur voor Parker”, schrijft ‘Daily Mail’. “Club Brugge werd overklast door Benfica. Parker heeft bovendien nog maar één keer gewonnen. Zijn zorgen blijven maar toenemen.”

BBC Sport: “Brugge en Parker overklast door Benfica”

Club Brugge werd overklast. Daar komt het op neer volgens ‘BBC Sport’. Net als ‘Daily Mail’ zoomden zij ook extra in op het Champions League-debuut van Scott Parker. Parker, die Brugge in december onder zijn hoede nam, staat voor de zware taak om zijn ploeg naar de kwartfinales te loodsen. Club Brugge maakte zijn debuut in de knock-outfase van de Champions League en werd overklast door de Portugezen. De nederlaag betekent dat Parker slechts één van zijn acht wedstrijden bij Brugge heeft gewonnen”, benadrukken de Engelse media nog eens.

L’Équipe: “Gewoon een logische zege voor Benfica”

Het Franse ‘L’Équipe’ wist voor de aftrap al dat Club Brugge voor een aartsmoeilijke opdracht stond. “Het team van Scott Parker kon slechts één keer winnen in zijn laatste acht competitiematchen. Benfica boekte dan ook gewoon een logische zege dankzij Joao Mario en Neres. In een kolkend Estadio da Luz moet Benfica dit afmaken.”

Algemeen Dagblad: “Club Brugge heeft een klein wonder nodig”

Onze Noorderburen focusten vooral op de prestaties van Nederlanders Noa Lang en Bjorn Meijer. Zij zagen een Lang die de hoop brandend probeerde te houden, maar daar niet in slaagde. “Het Club Brugge van Lang en Meijer heeft een klein wonder nodig om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Lang probeerde na die openingsgoal het vuurtje op te stoken, maar de Belgische thuisploeg was niet in staat om de ploeg van Schmidt echt onder druk te zetten. De 0-2 is een uitslag die weinig perspectief biedt op de kwartfinale voor Club Brugge.”

