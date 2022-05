“Dat God moge neerdalen om dit te verklaren”: internationale media begrijpen nog steeds niet hoe Real het ook tegen City weer flikte

Champions LeagueWat was dat toch weer allemaal, gisteravond laat in het Santiago Bernabéu? Meer dan 90 minuten lang was Real Madrid virtueel uitgeschakeld en was het Man City dat leek af te stevenen op een Engelse Champions League-finale tegen Liverpool. Maar toen voltrok zich een nieuw mirakel - het derde al dit seizoen op het kampioenenbal. Ook de internationale sportkranten schieten stilaan woorden te kort voor al dat Madrileens stuntwerk.

MARCA: “Dat God moge neerdalen om dit uit te leggen”

“Mirakels verklaar je niet, die beleef je”, is de poëtische uitspraak waarmee ze op de website van MARCA hun wedstrijdverslag openen. “De trilogie van de comebacks van Real eindigde met de moeilijkste van allemaal, eentje die pas na de 90ste minuut werd ingezet tegen een monumentale tegenstander. Twee goals in één ongelofelijke, zelfs waanzinnige minuut, om Man City uit te schakelen en een plaats in de grote finale van de Champions League te pakken. Tien minuten na affluiten was er amper beweging in het stadion, iedereen wreef zich in de ogen over wat ze zojuist hadden gezien. Voetbal, karakter, geloof, kwaliteit en ziel: dit is Real Madrid.”

Ook de cover van de krant liet trouwens weinig aan de verbeelding over. “Dat God moge neerdalen om dit uit te leggen”, staat er in het groot te lezen.

AS: “Niemand kan de vernietigende kracht van Bernabéu weerstaan”

“Niemand kan de vernietigende kracht van Bernabéu weerstaan - misschien omdat ze gewoon niet van deze wereld is”, schrijft AS, die andere Madrileense huiskrant. “Zoals PSG, zoals Chelsea, zoals zovelen voordien en zoals zovelen die nog zullen volgen. Manchester City, Guardiola en alle Aziatische luxe die hen omringt, smolt voor een ontketend Madrid. Voor eeuwig herrezen, in een permanente strijd met de wet van Murphy: hier valt de boterham, minder dan gelijk waar, met de besmeerde kant naar omlaag.”

Mundo Deportivo: “Hier is geen uitleg voor”

“We gaan het niet proberen uit te leggen, want eerlijk: hier is geen uitleg voor”, weten ze ook bij Mundo Deportivo niet wat ze zagen. “In minuut 89 lag Real uit de Champions League en in minuut 95 stonden ze in de finale van het kampioenenbal. Nog maar een keertje een historische, mirauleuze avond in het Bernabéu, deze keer met Guardiola en Man City als kind van de rekening. De trainer zal ongetwijfeld nog steeds niet begrijpen wat er is gebeurd. Zijn team was beter in het Etihad, maar met 4-3 vergaten ze zich te weinig te belonen. En ook in Bernabéu was het beter, maar daar verloor het finaal met 3-1. En zo zag hij binnen de twee minuten een nieuwe finaleplaats door de neus geboord. Real Madrid heeft het onmogelijke opnieuw mogelijk gemaakt, net zoals tegen PSG en Chelsea. En nu wacht Liverpool in de finale, een heruitgave van 2018 in Kiev.”

The Guardian: “De wonden zullen niet snel genezen”

“Deze pijn kent geen grenzen. Man City kwam eerder al tekort onder Pep Guardiola in de Champions League, uitgerekend de competitie waar de ploeg het meest naar de trofee hunkert”, schrijft The Guardian. “Nu zullen de Citizens nog proberen de landstitel te winnen, maar de wonden hiervaan zullen niet snel genezen. En dat kan invloed hebben op de titelstrijd.” De Engelse krant gaf Rodrygo ook een score van 10 op 10. “Gewoon ongelooflijk. Met twee late goals redde hij Real Madrid.”

Daily Mail: “Why always them?”

“Manchester City in Europa, wat is dat toch? Nooit is het eenvoudig. Hoe hebben ze dit verloren, nadat ze goed gespeeld hebben?”, vraagt de Daily Mail zich af. “Grealish kreeg twee kansen om de match te beslissen, maar toen scoorde Real Madrid. En zeggen dat de wedstrijd zo goed als gewonnen was. Zoals een oud-speler ooit vroeg: ‘Why always them?’ (een verwijzing naar Mario Balotelli, red.)” Daily Mail is ook vol lof voor Real Madrid. “Je weet nooit wanneer je ze hebt verslagen. Dit was een heldhaftig vertoon van standvastigheid.”

The Telegraph: “Pep zal het gevoel hebben dat hij vervloekt is”

“Was dit, bekeken over de twee wedstrijden, de beste halve finale van de Champions League ooit? Misschien wel”, aldus The Telegraph. “Maar dat is geen troost voor een gebroken Manchester City. Ze gaan de geschiedenis in, maar niet op de gewenste manier. City zit opnieuw met een trauma. Pep Guardiola zal het gevoel hebben dat hij vervloekt is in de Champions League.”

La Gazzetta: “Epische comeback, ook met dank aan Courtois”

“Real overleeft, opnieuw. De wedstrijd in Madrid bood minder doelpunten dan in Manchester, maar beide ploegen brachten wel 120 minuten vol emoties, verrassingen en een adembenemende intensiteit”, valt in La Gazzetta dello Sport te lezen. “Uiteindelijk zegeviert het team van Ancelotti, dat in staat was om andermaal een epische en oogstrelende comeback te maken. Ook met dank aan Thibaut Courtois, die meerdere reddingen verrichte. Voor Man City is het een nieuwe nachtmerrie, na het verlies in de finale van vorig jaar.”

