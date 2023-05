“Dacht Saelemaekers dat hij ook nog een vierde speler voorbij kon?”: Rode Duivel symboliseert onmacht AC Milan

KIJK. “Die vinger op de mond, akkoord. Maar dat Haaland rode kaart vierde als goal, is best gemeen”

Nieuwe match, nieuwe goal van Erling Haaland tegen Bayern München (1-1). Naast 32 doelpunten in 28 Premier League-matchen, zit de Noorse geweldenaar ook in de Champions League aan 12 stuks in 8 duels. En dan miste hij zowaar nog een strafschop in de Allianz Arena. Maar de Noorse spits irriteerde ook, vonden onze analisten Jan Mulder en Marc Degryse in de VTM-studio.