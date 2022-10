Daar is de ‘Romback’: Lukaku heeft slechts vier minuten nodig om te scoren bij rentree, familie juicht mee in de tribune

Romelu Lukaku moest tergend lang wachten om z'n rentree te mogen maken bij Inter, nadat hij eind augustus was uitgevallen met een spierblessure in de linkerdij. Zo'n zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was het dan toch zo ver: de Rode Duivel mocht maatje Lautaro Martinez aflossen. En of Lukaku er klaar voor was - na een goeie vier minuten was het al prijs. ‘Big Rom’ hield op gekende wijze de bal bij op de rand van de zestien, speelde Correa aan en zocht meteen diepgang, om het leer dan vol overtuiging binnen te trappen.