Daar is de Champions League weer! Welke affiches staan op het menu? Wie zijn de sterren en Rode Duivels in het toernooi? Uw gids voor de achtste finales

Na drie maanden afwezigheid is de Champions League weer helemaal terug. Vanavond trappen PSG en Bayern München de knock-outfase op gang met een heuse topper, morgen is Club Brugge aan zet. Maar hoe zien de achtste finales er ook alweer uit? Naar welke ploegen en Rode Duivels is het uitkijken? Wij frissen uw geheugen op en blikken vooruit op alle affiches.

PSG - Bayern München

Dé kraker van deze achtste finales. PSG zag op de laatste speeldag de groepswinst alsnog naar Benfica gaan, dat meer doelpunten op verplaatsing had gescoord dan Messi en co. Het is overigens nog een vraagteken of de Argentijnse ster de heenmatch haalt, net als Kylian Mbappé - samen met Mo Salah topschutter van het toernooi met 7 goals. Beide heren zitten wel in de selectie, maar vraag is of er een risico wordt genomen met de hamstrings van Messi en de dijbeenblessure van Mbappé. Verder zorgde Neymar afgelopen weekend opnieuw voor onrust in de Franse hoofdstad. Zo ging de Braziliaan zaterdag in de clinch met ploegmaat Marquinhos en de technisch directeur van PSG.

Bayern München van zijn kant reed een perfect parcours in de poules. 18 op 18 in een groep met ook Inter en Barcelona: straf. Na een matige januarimaand is Bayern, (uiteraard) leider in de Bundesliga, net op tijd weer in vorm voor de Champions League. Al moet het het in Parijs wel doen zonder de langdurig geblesseerden Manuel Neuer en Sadio Mané. Ook Thomas Müller is nog twijfelachtig.

Heenmatch : dinsdag 14 februari

Terugmatch : woensdag 8 maart

AC Milan - Tottenham

Twee ploegen die in de Champions League op zoek gaan naar een vertrouwensboost. AC Milan en zijn vier Belgen konden afgelopen weekend na zeven officiële matchen zonder zege eindelijk nog eens winnen. De regerende landskampioen staat pas vijfde in de Serie A en Alexis Saelemaekers is zowat de enige Rode Duivel die geregeld in de basis staat.

Een gelijkaardig verhaal voor Tottenham, dat in november na een doldwaze ontknoping alsnog groepswinnaar werd. Ook zij staan pas vijfde in de Premier League en kregen enkele dagen geleden nog een pandoering van Leicester. Wie grijpt deze achtste finale als reddingsboei?

Heenmatch : dinsdag 14 februari

Terugmatch : woensdag 8 maart

Borussia Dortmund - Chelsea

Een logische tweede plek na Manchester City. Borussia Dortmund deed zijn job in de poulefase en lijkt volledig onder stoom voor de hervatting van de Champions League. Vijf zeges op rij en bijhorende opmars in de Bundesliga, gekoppeld aan de terugkeer van spits Sébastien Haller, die teelbalkanker overwon. Ook Thomas Meunier maakte vorig weekend voor het eerst sinds het WK weer minuten.

Tegenstander van de ‘Borussen’ heet Chelsea, dat wel groepswinnaar werd, maar dezer dagen in crisis verkeert. Een tiende plaats in de Premier League en geld dat de voorbije transferperiodes door ramen en deuren werd gegooid - alles samen goed voor 610 miljoen euro aan uitgaven. Alleen levert die ‘big spending’ van eigenaar Todd Boehly voorlopig dus geen resultaten op.

Heenmatch : woensdag 15 februari

Terugmatch : dinsdag 7 maart

Club Brugge - Benfica

De strafste campagne uit de clubgeschiedenis. Dat Club Brugge indruk maakte in de groepsfase, wist u nog wel. De zeges tegen Leverkusen, Porto en Atlético als orgelpunten. De realiteit is op Jan Breydel vandaag evenwel anders. Scott Parker won nog maar één keer in zeven matchen sinds zijn intrede bij een zoekend Club.

Tegenstander Benfica daarentegen blijft door de Portugese competitie wervelen. Het verloor dit seizoen nog maar 2 officiële matchen - in de competitie en beker bij Braga - en werd op het nippertje groepswinnaar voor PSG. Trekt het die lijn door in de knock-outfase, dan wacht Club een zware dobber.

Heenmatch : woensdag 15 februari

Terugmatch : dinsdag 7 maart

Liverpool - Real Madrid

Een heruitgave van de finale van vorig seizoen. Toen hield Thibaut Courtois Liverpool eigenhandig van de eindzege, vandaag ziet de wereld bij de ‘Reds’ er totaal anders uit. Liverpool is al het hele seizoen op de dool en staat pas negende in de Premier League. In de Champions League ging het met 15 op 18 beter, maar moest het team van Jürgen Klopp toch de groepswinst aan Napoli laten.

Titelverdediger Real Madrid kroonde zich vorig weekend tot wereldkampioen bij de clubs, maar echt lekker draait het ook in Bernabéu niet. Real volgt op 11 punten van leider Barcelona en werd in de Champions League slechts nipt groepswinnaar. Al moeten Courtois (en Hazard) zich volgens de statistieken weinig zorgen maken: Real is al zes matchen en veertien jaar ongeslagen tegen Liverpool.

Heenmatch : dinsdag 21 februari

Terugmatch : woensdag 15 maart

Frankfurt - Napoli

Op papier een minder aantrekkelijke affiche, maar vergis u niet. Frankfurt is de regerende Europa League-winnaar en doet het dit jaar ook prima. De Duitsers lieten Sporting en Marseille achter zich. Napoli raast dan weer als een stoomtrein door de Serie A - de titel lijkt hen niet te kunnen ontglippen - en werd groepswinnaar in de Champions League voor Liverpool. Victor Osimhen (ex-Charleroi) is topschutter in Italië met 17 doelpunten. Dendert de trein ook op het kampioenenbal door?

Heenmatch : dinsdag 21 februari

Terugmatch : woensdag 15 maart

RB Leipzig - Manchester City

Lastige klip voor Kevin De Bruyne en co in de achtste finales. Het Duitse Leipzig pakte vorig seizoen al eens de scalp van City en moest dit jaar slechts nipt de duimen leggen voor Real Madrid in de poulefase. In de Bundesliga loopt het wat lastiger voor Leipzig, dat de jongste weken niet kon winnen en vijfde staat. Het gemis van de geblesseerde Christopher Nkunku weegt door.

City van zijn kant werd vlot groepswinnaar, maar heeft in de Premier League een lastige klant aan leider Arsenal. Wat in het voordeel van City speelt: Leipzig is de favoriete tegenstander van Erling Haaland, die in zijn carrière al zes keer scoorde tegen de Duitsers.

Heenmatch: woensdag 22 februari

Terugmatch : dinsdag 14 maart

Inter - Porto

Inter hield Barcelona uit de achtste finales, maar een groot aandeel had Romelu Lukaku daar niet in. ‘Big Rom’ scoorde na vier minuten bij zijn rentree op de vijfde speeldag tegen Plzen. Daar bleef het bij, Lukaku was voorts geblesseerd.

De prestaties van Porto in de groepsfase hoeven weinig opfrissing. De Portugezen hielden Club Brugge in extremis van groepswinst. Daarnaast is Porto sinds eind oktober ongeslagen, boekte het negen zeges op rij en hield het de laatste zeven matchen de netten schoon. Mehdi Taremi als gevaarlijkste man met 5 goals in de Champions League. U begrijpt: Inter kan een Lukaku-in-vorm goed gebruiken, wil het doorstoten naar de kwartfinales.

Heenmatch : woensdag 22 februari

Terugmatch : dinsdag 14 maart

Volgende (en laatste) loting op 17 maart Volgende maand wordt voor een laatste keer geloot voor deze jaargang van de Champions League. Op vrijdag 17 maart om 12 uur zijn niet alleen de kwartfinales bekend, maar ook de potentiële halve finales en finale. Zo weet elke club binnen iets meer dan een maand al welk pad er naar Istanbul leidt. Daar wordt in het Atatürk Stadium op zaterdag 10 juni de finale afgewerkt. Vanaf de volgende ronde zijn er overigens geen reekshoofden meer en kunnen ook clubs uit hetzelfde land en dezelfde poule elkaar treffen.

