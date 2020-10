Cristiano Ronaldo na het nieuws dat hij nog steeds besmet is: “Coronatest is bull***t”

Champions LeagueGéén duel vanavond tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. De Portugese ster van Juventus is nog steeds Covid-19-positief, zonder dat hij de minste symptomen vertoont. Tot zijn grote woede: “Corontests zijn bull***t”, reageert hij via Instagram op het nieuws van zijn positieve test. Zijn derde opeenvolgende al.

Na Ronaldo’s positieve test vorige week leek het er sowieso op dat hij de krachtmeting met zijn eeuwige rivaal Lionel Messi op de buik kon schrijven. Maar Ronaldo, tegenwoordig met opvallend korte haarsnit, en Juventus legden zich daar niet zomaar bij neer. De club vroeg aan de UEFA om hem 48 uur voor de start van de wedstrijd opnieuw te laten testen en zelf drong hij aan op een nog wat vroegere test. Dat gebeurde, maar CR7 testte opnieuw positief. Op het nieuws van zijn derde positieve test reageerde Cristiano Ronaldo eerst nog behoorlijk formeel. “Ik voel me goed en gezond! Forza Juve!” En de hashtag ‘einde aan de quarantaine’. Maar dan, even kort maar krachtig in drukletters: “De coronatest is bullshit.”

Zijn partner Georgina Rodriguez, die ook een test onderging, is dan weer negatief. Dan toch nog een beetje goed nieuws: zij kan de nodige aandacht geven aan de vier kinderen van Cristiano. Maar CR7 blijft dus onherroepelijk in quarantaine. Daar hoeft hij dan weer niet over te klagen. Ronaldo’s luxueuze verblijf in Turijn bestaat uit twee aangrenzende villa’s die elk een eigen ingang hebben. De Portugees kan zich dus isoleren in een aparte villa, met eigen ingang en grote groenperken rondom. En natuurlijk een fitnessruimte. Daarin toonde Ronaldo zich vorige week nog bijzonder opgewekt. Al zingend en dansend op de hometrainer.

Ronaldo testte voor het eerst positief op 13 oktober toen hij met Portugal twee wedstrijden in de Nations League afwerkte. In Frankrijk (0-0) was hij er nog bij, de thuismatch tegen Zweden (3-0) moest hij aan zich laten voorbijgaan. Een dag later werd hij overgevlogen van Lissabon naar Turijn waar hij dus thuis in isolatie ging. In een Instagram-live riep Ronaldo zijn fans op geen schrik te hebben voor het virus maar het wel “te respecteren”.

Dat speler en club hemel en aarde bewogen om zich opnieuw te laten testen, hoeft niet te verbazen. Zonder Ronaldo konden de bianconeri twee keer op rij niet winnen in de Serie A: zowel in Crotone als zondag tegen Hellas Verona werd het 1-1. De Champions League-opener bij Dynamo Kiev werd wel gewonnen (0-2).

