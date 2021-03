Cristiano Ronaldo krijgt ervan langs na dramatische wedstrijd én fatale fout tegen Porto: “Dit is onvergeeflijk”

Nadat Juventus in de vorige twee Champions League-campagnes er vroeg werd uitgekegeld door Ajax (in de kwartfinale) en Lyon (in de achtste finales), wilden Ronaldo en co. die blamage gisteren vermijden. Dat lukte echter niet. Na verlengingen en twee goals van ex-KV Mechelenspeler Sérgio Oliveira stootte Porto door op basis van uitdoelpunten.

Ronaldo geloofde zijn ogen niet. En wij evenmin. Het speerpunt van de ‘Oude Dame’ speelde een atypische wedstrijd (zie tweet hieronder). Foute passes, mislukte dribbels en zwakke doelpogingen. ‘CR7' zat simpelweg niet in de match.

Het pijnlijkste moment kwam er in de verlengingen, vijf minuten voor tijd. Sérgio Oliveira nam een vrije trap, Ronaldo stond in het midden van een driemansmuur. In plaats van te springen én naar de bal te blijven kijken, draaide Ronaldo zich om. De lage knal van Oliveira verdween voorbij Szczęsny in doel. Het lot van Juve was bezegeld. Bye bye Champions League. De uitschakeling is een enorme opdoffer voor de club uit Turijn, die ook in de Serie A de titel stilaan mag vergeten.

In verschillende media is men hard. De Gazzetta dello Sport geeft Ronaldo een buis: 4,5 op 10. “Na een anonieme wedstrijd was hij schuldig aan die cruciale goal”, schrijft de sportkrant. “Wéér een jaar verder, wéér niet ver gekomen in de CL, terwijl de hegemonie van negen jaar in de Serie A ten einde lijkt. Het is nú al tijd om serieuze vragen te gaan stellen over de toekomst.”

Volledig scherm Een screenshot van de bewuste vrijschop en het dramatisch muurtje van Juve, met Ronaldo in het midden. © rv

Capello en Del Piero

Ex-trainer Fabio Capello liet bij Sky Sports Italia optekenen dat hier “geen excuses” voor zijn. De Italiaan tilt vooral zwaar aan de fout bij de vrijschop. “Dit is onvergeeflijk. In mijn tijd zette je spelers in de muur die niet bang waren voor de bal. Ronaldo en z’n ploegmaats waren dat vandaag wél. Waarom sprongen ze anders weg?”

Capello vond het ook niet kunnen dat jongere spelers, zoals De Ligt en Chiesa, achteraf de pers te woord moesten staan. “Zij verstoppen zich tenminste niet. In dit team van Juventus zijn er sommige veteranen die alle credits opeisen bij een zege, maar die nergens te zien zijn als het tegenzit.”

Ex-speler Alessandro Del Piero was milder: “Cristiano heeft verantwoordelijkheden, maar het was niet alleen zijn schuld. Juventus speelde als team meer dan een uur met elf tegen tien.”

