Courtois, of armageddon? Onze chef voetbal proeft de panische angst bij Real dat flirt met de Europa League

Champions LeagueReal Madrid moet vanavond winnen tegen Borussia Mönchengladbach. Of beter doen dan Shakhtar Donetsk op Inter. In elk ander scenario bewandelt De Koninklijke een historische Walk of Shame. Onze chef voetbal over het pijnlijke verval van Real: “Mooi oud worden, is niet aan deze kleedkamer besteed.”