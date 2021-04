Courtois krijgt complimenten van Giroud, Engelse pers ziet er lolletje omtrent misser van Werner in

De heenwedstrijden van de halve finales in de Champions League zitten erop. We onthouden dat City met dank aan De Bruyne een uitstekende uitgangspositie verwierf in Parijs en dat Chelsea Real in bedwang hield. Al had het nog beter kunnen lopen als Timo Werner in de openingsminuten niet vanop enkele meters flagrant de 1-0 had gemist. De misser van de Duitser werd nadien goedgemaakt door Pulisic, toch was Werner opnieuw ‘talk of town’.