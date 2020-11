Courtois houdt nog eens de nul bij Real: “Rode kaart was het kantelpunt”

First things first voor Thibaut Courtois, die in het interview na de match zijn medeleven betuigt aan de naasten van Diego Maradona. Maar ook onze nationale nummer 1 zag dat Real geen moeite had met Inter én nog eens een clean sheet pakte. “Een goeie overwinning en ik ben blij om de nul te houden. Het is jammer van de penalty vorige zaterdag, maar ik voel me goed en speel goed. Met vertrouwen blijven spelen is geen probleem”, aldus een gelukkige Courtois.