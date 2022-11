Club tegen Benfica in achtste finales Champions League, Mignolet: “Geef onszelf 20 tot 25 procent kans”

En zo kijkt Club voor de tweede keer dit seizoen een Portugese tegenstander in de ogen - Porto snoepte op de slotspeeldag de groepszege nog af van blauw-zwart. En ook al wou voorzitter Bart Verhaeghe toch vooral kleppers als Bayern en Man City vermijden, toch is hij méér dan op zijn hoede voor de 37-voudige Portugese landskampioen. “Weer Portugal, na Porto nog een betere ploeg want ze staan eerste. Een topteam, met een zeer goede coach. Ik schat ze iets hoger in dan Porto. Het zal een heel moeilijke wedstrijd worden, tegen een land dat vergelijkbaar is met ons. Dat zal ook meespelen. Ik denk dat onze spelers veel zin hebben om naar Benfica te gaan, ‘t wordt ook eerste keer dat we tegen elkaar spelen”, aldus de preses.

Quote Benfica is een hele goeie ploeg die groepswin­naar is geworden tegen PSG en Juventus, dat zegt alles. Trainer Carl Hoefkens

Ook Simon Mignolet, dé uitblinker in de groepsfase, rekent zich nog niet rijk - wel integendeel. “Ik wou vooral City ontwijken. In tweede instantie is Benfica een leuke match, leuke verplaatsing. Tussen aanhalingstekens denk je automatisch dat je daartegen een kansje maakt, maar ze zijn wel nog steeds ongeslagen dit seizoen. We wisten sowieso dat de volgende ronde moeilijk zou worden. Maar je kan zeggen dat je met goeie moed kan starten. (...) Het is moeilijk te zeggen hoeveel procent kans dat we maken. Ook omdat we eerst thuis spelen, maar als we thuis de 0 kunnen houden, wordt het daar een spelletje van alles of niks. Zij zijn de favoriet, dus ik geef ons een 20 à 25 procent kans. Maar dat is op zich niet zo belangrijk. We zullen analyseren en onszelf voorbereiden met het idee om door te gaan. Dat is wel wat het doel moet zijn. Het is nog lang, dus tegen dan hoop ik wel nog wat saves over te hebben”, lacht de Rode Duivel.

Trainer Carl Hoefkens weet dat het vooral in de heenmatch in eigen huis zal moeten gebeuren. “Benfica is een hele goeie ploeg die groepswinnaar is geworden tegen PSG en Juventus, dat zegt alles. ‘Maar’ Benfica is relatief, maar het ligt wel in de lijn van de groep waar we uit zijn gekomen. Een hele goeie ploeg, maar niet de absolute Europese top. Waar de gevaren liggen? Zij hebben de ervaring om in grote Europese competities te spelen, ze weten wat ze moeten doen om zo’n matchen naar hun hand te zetten. De voorspelling van Simon (20-25 procent kans, red.) lijkt me realistisch. Op Jan Breydel kunnen wij wel extra dingen. Als we die match de 0 kunnen houden en 1 of 2 keer kunnen scoren, zou dat ongelooflijk zijn.”

Benfica won groep H door op de slotspeeldag het zwakke broertje Maccabi Haifa in te blikken met zware 1-6-cijfers. Zo sprong het op basis van doelpuntensaldo nog over Paris Saint-Germain, terwijl Juventus als derde naar de Europa League werd gestuurd. De heenwedstrijden worden gespeeld op 14, 15, 21 en 22 februari, de terugwedstrijden op 7, 8, 14 en 15 maart.

STEEKKAART SL BENFICA Beste CL-resultaat: winnaar (1961,1962) Aantal landstitels: 37 Coach: Roger Schmidt Sterspelers: Enzo Fernandez, Rafa Silva, David Neres Marktwaarde spelerskern: 289 miljoen Duurste zomertransfer: Neres - 15,3 miljoen euro Eerdere ontmoetingen met Club: geen

Alle affiches op een rij:

