Club mét Balanta en Dennis in basiself: bekijk hier de verwachte namen

Champions LeagueWinnen tegen Zenit betekent straks een finale in Rome voor een mogelijke overwintering in de Champions League. Gelijkspelen staat voor Club gelijk aan overwinteren in de Europa League. Verliezen is niets minder dan een fiasco.

Op de persconferentie gisteren liet Club Brugge-coach Philippe Clement optekenen dat zijn team volop voor de zege gaat. “Binnen de club leeft iedereen naar die match toe, dat voel je. Als we winnen, dan zit de tweede plaats er nog in. Dat is fantastisch, iets waar we op voorhand van droomden. We gaan er alles aan doen om die match te winnen. We willen niet mikken op een gelijkspel, want in de laatste minuten kan er nog iets mislopen.”

Bij Club Brugge wordt vooral gekeken naar Emmanuel Dennis, die opnieuw met een propere lei begonnen is na een disciplinaire sanctie. “Dennis is onberekenbaar, ook voor de tegenstander. Dat maakt hem dikwijls moeilijk verdedigbaar. Laten we hopen dat hij nog eens alle registers opentrekt”, was Clement hoopvol.

Een serieuze aderlating voor blauw-zwart is het forfait van Krépin Diatta. De Senegalees moest de training staken, omdat hij niet voluit kon sprinten. Simon Deli kon evenmin de hele groepstraining afwerken. Vandaag volgt nog een laatste test, waarna de beslissing valt of de Ivoriaan al dan niet kan aantreden. Clement kan wel beroep doen op Eduard Sobol, opnieuw fit na een coronabesmetting, en Federico Ricca (voetblessure). Mats Rits is geschorst.

Ruim een maand geleden won Club Brugge met 1-2 in Sint-Petersburg, Charles De Ketelaere maakte de winnende treffer in de blessuretijd. De Russen, die uitgeschakeld zijn voor de achtste finales van het kampioenenbal, doen er van hun kant goed aan om met twee doelpunten verschil of bijvoorbeeld 2-3 te winnen in Jan Breydel om zo in polepositie te komen voor de derde plaats.

Verwachte basiself Club Brugge:

Mignolet - Mata, Kossounou, Deli, Sobol - Balanta, Vormer, Vanaken - Lang, Dennis, De Ketelaere

Verwachte basiself Zenit:

Kerzhakov - Sutormin, Rakitskiy, Douglas, Zhirkov - Barrios, Erokhin, Kuzyaev - Malcom, Azmoun, Driussi

