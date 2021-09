Club-manager Vincent Mannaert: “Niemand kan nu zeggen dat overwinteren in Champions League niet kan"

Club BruggeClub Brugge heeft zijn ambitie kracht bijgezet. In een loodzware groep met PSG, Man City en Leipzig wil het tweede (of derde) worden. Na het knappe gelijkspel ( 1-1 ) van gisteren tegen Paris Saint-Germain mag blauw-zwart alvast hoop koesteren. “In de matchen tegen Leipzig moeten we het proberen afdwingen”, aldus manager Vincent Mannaert bij Radio 1.

“Het was een wedstrijd waar veel over te doen was”, blikt Mannaert terug op het CL-duel tussen Club en het sterrenensemble van PSG. “Messi speelde voor het eerst op Belgische bodem in de beste clubcompetitie ter wereld. Dat is een heel bijzondere gelegenheid. Onze spelers hebben een collectieve topprestatie geleverd. Hier kunnen we alleen maar trots op zijn.”

Vooral de manier waarop Club een punt pakte, doet Mannaert deugd. “Je kan een punt pakken met veel meeval en door te verdedigen. Dat hebben wij niet gedaan. Dit is de verdienste van de staf en spelers. Zij zijn er vol voor gegaan. Het team is boven zichzelf uitgestegen, met de steun van een geweldig publiek. De beste kansen waren ook voor ons. We konden winnen. Dat maakt het nog mooier. Of er ook meer in zat? Om zo’n match te winnen moet je op het juiste moment efficiënt zijn. We kunnen de spelers niets verwijten. De voorbije jaren zouden we zo’n match misschien verloren hebben. Nu hebben we gestreden en verdedigd alsof ons leven ervan af hing.”

Quote We moeten nu niet denken dat het wel zal loslopen. Niemand kan echter zeggen dat het niet kan. Vincent Mannaert

“En dat zouden we altijd moeten kunnen tonen”, gaat Mannaert verder. “Maar dit was wel een wedstrijd waar enorm veel om te doen was. Dat geeft een extra prikkel. In de competitie was het tot dusver een tikkeltje minder. Wel, nu volgt Charleroi en de lat ligt weer hoog. De spelers hebben getoond dat ze het kunnen op het allerhoogste niveau.”

Dankzij het gelijkspel tegen PSG is Club goed begonnen aan de Champions League. Waar mogen de ambities nu liggen? “We hebben een punt. Al is dat ook máár een punt, hé. Er resten nog vijf wedstrijden en in Parijs zal PSG beter op elkaar ingespeeld zijn. Man City is dan weer een fantastische ploeg en Leipzig heeft het de voorbije jaren zeer goed gedaan. We moeten nu niet denken dat het wel zal loslopen. Niemand kan echter zeggen dat het niet kan. In Leipzig moet er met dezelfde ingesteldheid gestart worden. Het is in die matchen dat we het moeten proberen afdwingen. Overwinteren in de Champions League kan.”

Nog dit: Club Brugge-PSG was de meest gemediatiseerde match van de eerste speeldag in deze Champions League. Het werd volgens de UEFA rechtstreeks uitgezonden in 30 landen. “Charles (De Ketelaere, red.) en Noa (Lang, red.) zijn jonge spelers met een fantastische toekomst. Zij gaan hier vertrouwen en moed uit putten. En Vanaken is Vanaken. Hij beseft soms onvoldoende hoe fantastisch hij kan voetballen, terwijl hij dat al jaren doet, ook bij Duivels nu.”

