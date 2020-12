Club grijpt naast 12,2 miljoen extra

Champions League Spanning troef in groep Lukaku en Courtois, ook PSG en Manchester United strijden nog: de mogelijke ontknopin­gen in alle CL-groe­pen

17:42 Vanavond en morgen kent de groepsfase van de Champions League haar ontknoping. In amper drie van de acht poules ligt al vast welke twee ploegen na Nieuwjaar in de knock-outfase uitkomen. Vooral in de groep van Courtois en Lukaku en die van PSG en Manchester United is de spanning te snijden. Een overzicht van de mogelijke scenario’s, de poule van Club Brugge buiten beschouwing gelaten.