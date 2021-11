Club Brugge verzekerd van 34 miljoen euro aan CL-inkomsten, maar Ajax heeft nu al bijna het dubbel op zak

Het rekensommetje voor Club in de Champions League tot nu toe is snel gemaakt. Behalve het startgeld in de groepsfase van 15,64 miljoen euro incasseerde Club met zijn vier punten (2,8 miljoen euro voor de zege op Leipzig en 930.000 euro voor het gelijkspel tegen PSG) nog eens 3,73 miljoen euro aan prijzengeld. De UEFA-coëfficiëntenbonus levert Club - dat via de Europese prestaties van de laatste tien jaar als 25ste van 32 deelnemende clubs gerankt staat - een slordige 9 miljoen euro op. De inkomsten uit de marketpool van tv-rechten zijn nog niet exact te bepalen, maar net als vorig seizoen lijkt Club al verzekerd van een kleine 2 miljoen euro. En de drie recettes van een vol Jan Breydelstadion voor CL-matchen leveren samen een slordige 4 miljoen euro op.

Mogelijk stevent Club Brugge af op een financieel Europees recordjaar, maar dan zal het in de laatste twee groepsduels nog moeten presteren. Vorig seizoen keerde de UEFA 36,3 miljoen euro aan prijzengeld uit aan Club, maar toen veroverden de troepen van Philippe Clement acht punten in de groepsfase, met een vervolg in de zestiende finales van de Europa League. Los van de UEFA-gelden vielen de Europese recettes vorig seizoen wel zwaar tegen omdat Club zijn Europese duels toen door de coronapandemie achter gesloten deuren moest afwerken. De Europese inkomsten in deze jaargang overtreffen voor Club wel al zeker die van het seizoen 2019-2020, waarvoor de UEFA 27,8 miljoen euro op de rekening gestort heeft.

Ajax sportief en financieel welvarend

Club Brugge spiegelt zich in zijn ambitieuze toekomst graag aan Ajax, maar de Nederlandse recordkampioen presteert sportief en financieel in de Champions League wel nog in een andere grootorde. Na zijn vierde zege gisteren op vier speeldagen overwintert Ajax in de Champions League en dat spijst de kassa navenant. Bovenop de startpremie van 15,64 miljoen euro vergaarde Ajax al 11,2 miljoen euro aan winstpremies. De hogere clubcoëfficiënt is goed voor een bonus van ruim 20 miljoen euro. De plaatsing voor de achtste finales van de CL brengt 9,6 miljoen euro in het laatje. En naar schatting van het Nederlandse dagblad AD houdt Ajax zo’n 3 miljoen euro aan de marketpool over, terwijl de drie recettes van de thuismatchen in de Johan Cruijff ArenA zes miljoen euro opleveren. En zo casht Ajax in totaal dus al minstens 65 miljoen euro, een bedrag dat gezien de huidige hausse van Ajax in deze campagne nog fel kan aandikken. Hoe dan ook is het een som waar Belgische clubs voorlopig nog alleen maar van kunnen dromen.