Club Brugge verdwijnt van Europees toneel na pijnlijke eerste helft in Parijs, Messi en Mbappé kennen geen genade

Champions LeagueClub Brugge is Europees uitgespeeld. Blauw-zwart werd, vooral voor rust, tureluurs gespeeld door de sterren van Paris Saint-Germain en verloor met 4-1 in het Parc des Princes. Kylian Mbappé en Lionel Messi scoorden elk twee keer.

Volledig scherm BELGA PHOTO BRUNO FAHY © BELGA

“Welkom in Parijs”, sprak Marc Degryse om 18u52 op VTM 2.

Op dat moment was Paris Saint-Germain-Club Brugge zeven minuten bezig. Het scorebord gaf 2-0 aan, twee keer Kylian Mbappé. Mon dieu.

Philippe Clement zette Ruud Vormer weer op de bank en gaf Cisse Sandra - 17 - ook in Parijs een basisplek. Maar een voltreffer was dat niet. Voorafgaand op de 1-0 van Mbappé werd Sandra overvleugeld door PSG-linksback Nuno Mendes en met een dramatische pass lag hij in minuut 13 ei zo na aan de basis van de 3-0 Messi. Mignolet redde nog.

Sandra was natuurlijk niet de enige die het moeilijk had. PSG had er zin in en dan holt Club achter de feiten aan - de logica zelve. Maar blauw-zwart nam z’n momentjes ook niet. Sandra trapte voorbij halfweg de eerste helft recht op Donnarumma en de Italiaan voorkwam ook een goal van Mats Rits. Dan wordt het héél moeilijk.

Zeker als ook Lionel Messi zijn duivels ontbindt. Bij zijn derde poging op doel was het raak. Mignolet had z’n stinkende best gedaan om het te voorkomen, maar de Argentijn scoorde met een lekkere plaatsbal voor het eerst tegen een Belgische ploeg.

Marc Degryse, om 19u26. “Het kan nog een pijnlijke tweede helft worden. Of zouden ze zich bij PSG stilaan gaan storen aan het weer?”

Of het dat was, weten we niet. Feit is wel dat de voet van het gaspedaal ging in de tweede helft. Club kon een paar prikjes uitdelen. Een kopballetje van Rits ging over, De Ketelaere trapte op Donnarumma en ook Lang raakte niet voorbij ‘Gigio’.

Maar twintig minuten voor tijd moest de Italiaan dan toch een bal uit zijn net vissen. Na een goeie actie van Lang kon hij Rits scoren.

Een doekje voor het bloeden, want niet veel later scoorde Messi vanaf de stip z’n tweede van de avond. Club is zo de eerste ploeg die in vier opeenvolgende Champions League-wedstrijden minstens vier tegengoals slikt.

Pijnlijk. Als laatste eindigen in een groep met Manchester City, PSG en RB Leipzig is geen schande. Maar die twee laatste matchen zijn toch een flinke smet op het blazoen.

Het laatste woord was voor Marc Degryse, rond 20u35. “Geen Europa meer na Nieuwjaar voor Club. Dat is een ontgoocheling, een tegenvaller.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.