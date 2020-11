Club Brugge ondergaat ook in Dortmund de wet van de sterkste, Haaland weer twee keer aan het kanon

Champions LeagueClub Brugge is er niet in geslaagd te gaan stunten bij Borussia Dortmund. Net zoals in de heenmatch kregen de mannen van Philippe Clement vanavond een 3-0-nederlaag rond de oren. On a brighter note: Zenit verloor opnieuw van Lazio, dus Club heeft z’n kansen op Europese overwintering nog steeds in eigen handen.

Beginnen doen we met iets wat eigenlijk al langer geweten was: die Erling Braut Haaland valt niet af te stoppen. Amper 20 jaar is-ie, maar hij zit wel al aan zestien Champions League-goals in begot twaalf wedstrijden. Nog voor het kwartier was hij daar al een eerste keer. Goeie assist van Sancho, waarna de prijsschutter vanuit een schuine hoek voor Simon Mignolet verscheen. En ook al deed de Rode Duivel het daar eigenlijk gewoon goed door zijn korte hoek af te schermen, toch vond de Noor nog een manier om de bal via de binnenkant van de paal in doel te jagen. Fenomenale goal, als afwerker kent hij gewoonweg zijn gelijke niet. Dat toonde hij ook nog eens op het uur, toen hij zijn tweede van de avond via de hand van Mignolet in doel knalde. ‘t Mag duidelijk zijn dat hij wel een Belgisch hapje lust - acht van die zestien doelpunten scoorde hij tegen ploegen uit onze hoogste klasse...

Volledig scherm © Photo News

Nochtans was Club, met Balanta en Krmencik in de plaats van Rits en Badji, niet onaardig gestart in het Signal Iduna Park. ‘t Was wel zo dat Haaland al heel snel al eens hard naast had geknald, maar blauw-zwart deed mee. Krmencik deed het gewoonweg niet goed genoeg op een nochtans uitstékende assist van Vanaken en Vormer plaatste op aangeven van Mata niet zo ver naast. Maar je voelde het gewoon aan alles: als dit Dortmund even een versnelling hoger gaat schakelen, dan moet Club gewoon passen. Eerst schoot Reyna na geknoei van Deli nog een wenkende kans over, maar op slag van rust was het wel opnieuw raak. Sancho kende in tegenstelling tot zijn ploegmaat geen genade en borstelde een vrije trap héérlijk voorbij een kansloze Mignolet.

Volledig scherm © AP

Club begon nog met hernieuwde moed aan de tweede helft, maar die 3-0 van Haaland was de opdoffer te veel. Zelfs een aansluitingstreffer was de mannen van Clement niet gegund - Vormer kon net niet bij de voorzet van De Ketelaere, toch weer een van de lichtpunten bij Club. En zo liggen de kaarten, na die veelbelovende start waarin vier op zes werd geboekt, alweer helemaal anders. Want Lazio haalde het ook vanavond van Zenit (3-1), waardoor de Italianen (acht punten) met Dortmund (negen) lijken te gaan strijden om groepswinst. Slaagt Club er op zijn beurt volgende week zelf in te winnen van Zenit, dan staat niets overwintering in de Europa League nog in de weg. Want veel hoger moet er op dit moment niet gemikt worden, toch?

