Club Brugge nu ook onderuit in de Champions League: Haaland en de Duitse Belgen smeren blauw-zwart 0-3-nederlaag aan

Een half uurtje: meer had Dortmund niet nodig om Club Brugge genadeloos tegen het canvas te meppen. Al riep blauw-zwart het toch weer vooral over zichzelf af. Eerst scoorde Thorgan Hazard na matig keeperswerk van Mignolet. Nadien mocht Haaland te gemakkelijk raak treffen op aangeven van Witsel na een vermijdbare hoekschop - wat deed Kossounou daar? - en ook de derde Borussia-goal was van de Noorse doelpuntenmachine. Deze keer voorbereid door Meunier, die zomaar mocht weglopen in de rug van Diatta. De drie ‘Duitse Duivels’ hadden dus meer dan hun aandeel in de afgetekende zege van Dortmund, dat zo de leiding grijpt in groep F.