Club Brugge in lóódzware poule met Manchester City van De Bruyne, PSG van Messi en RB Leipzig - Clement: “Wij gaan nog altijd voor die tweede plaats”

Philippe Clement blijft ondanks de belachelijk zware loting nog opmerkelijk positief. “We hebben de lat voor het seizoen heel hoog gelegd voor die tweede plaats. En ik wil daar nog altijd voor gaan. Het is nog moeilijker geworden natuurlijk, maar we hebben al bewezen tegen Real en PSG dat we tegen die ploegen ook goed voetbal kunnen spelen. Ik wil zes matchen zien waarin Club lef toont en voluit voor de zege gaat. Als je erin gelooft, kunnen er in de sport ongelofelijke dingen gebeuren. Wij gaan die matchen spelen om punten te halen, niet om het truitje van bijvoorbeeld Messi te bemachtigen of gelukkig te zijn dat hij in ons stadion speelt. Spelers die louter blij zijn om tegen die ploegen te mogen spelen, zullen niet mee op de spelersbus stappen.”

Dubbel gevoel bij voorzitter Bart Verhaeghe. “Sportief is dit niet leuk. Dit is de slechtste poule waarin we verzeild konden geraken. Langs de andere kant: de fans vinden dit geweldig, onze spelers krijgen een unieke kans om zich te meten met de absolute toppers. Ik blijf er alle vertrouwen in hebben dat we dat goed gaan doen en Club waardig gaan verdedigen. Wij blijven gewoon gaan om zoveel mogelijk punten te pakken. Akkoord, je moet rationeel blijven natuurlijk. Maar laat ons gewoon proberen. Mits wat geluk... En er voluit voor gaan natuurlijk. Dan zien we wel waar we stranden.”