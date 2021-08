Club Brugge in ‘Groep des Doods’ met Man City, PSG en Leipzig - Clement: “Gaan nog altijd voor tweede plaats”, Vormer: “Kijken of Lionel er zin in heeft”

Champions LeagueClub Brugge wou een zware loting vermijden en sprak zijn ambitie uit om in de Champions League te overwinteren. Maar blauw-zwart kreeg in Istanbul de zwaarst mogelijke poule voorgeschoteld. Droomaffiches, maar sportief alles behalve te benijden. Het ontmoet Kevin De Bruyne en Engels kampioen Man City, vorig seizoen verliezend Champions League-finalist. Het ontmoet Lionel Messi en de Franse nummer twee PSG, verliezend finalist van twee jaar geleden. Uit pot drie komt het ook kapitaalkrachtige Red Bull Leipzig, de nummer twee uit de Bundesliga van vorig seizoen. Bij Club Brugge blijven ze strijdvaardig: “Als je erin gelooft, kunnen er in de sport ongelofelijke dingen gebeuren.”

Philippe Clement blijft ondanks de belachelijk zware loting nog opmerkelijk positief. “We hebben de lat voor het seizoen heel hoog gelegd voor die tweede plaats. En ik wil daar nog altijd voor gaan. Het is nog moeilijker geworden natuurlijk, maar we hebben al bewezen tegen Real en PSG dat we tegen die ploegen ook goed voetbal kunnen spelen. Ik wil zes matchen zien waarin Club lef toont en voluit voor de zege gaat. Als je erin gelooft, kunnen er in de sport ongelofelijke dingen gebeuren. Wij gaan die matchen spelen om punten te halen, niet om het truitje van bijvoorbeeld Messi te bemachtigen of gelukkig te zijn dat hij in ons stadion speelt. Spelers die louter blij zijn om tegen die ploegen te mogen spelen, zullen niet mee op de spelersbus stappen.”

Dubbel gevoel bij voorzitter Bart Verhaeghe. “Sportief is dit niet leuk. Dit is de slechtste poule waarin we verzeild konden geraken. Langs de andere kant: de fans vinden dit geweldig, onze spelers krijgen een unieke kans om zich te meten met de absolute toppers. Ik blijf er alle vertrouwen in hebben dat we dat goed gaan doen en Club waardig gaan verdedigen. Wij blijven gewoon gaan om zoveel mogelijk punten te pakken. Akkoord, je moet rationeel blijven natuurlijk. Maar laat ons gewoon proberen. Mits wat geluk... En er voluit voor gaan natuurlijk. Dan zien we wel waar we stranden.”

Vormer: “Kijken of Lionel er zin in heeft”

“Bind de schoentjes maar aan, jongens”, klonk het bij Ruud Vormer. “We weten wat we moeten doen: trainen. En dan kijken of Lionel er zin in heeft (lacht). Het is een loodzware groep. Natuurlijk wordt dat heel moeilijk. Wel is het een fantastische poule, heel mooi om tegen al die gasten te mogen voetballen. En dat vind ik wel leuk”.

Mignolet: “Ook derde plaats heel moeilijk”

“Een heel erg moeilijke loting”, zuchtte Simon Mignolet. “Niet enkel om door te gaan, maar ook om de derde plaats te halen. Leipzig is erg stuk en moeilijk te bespelen. De twee anderen spreken voor zich. Het zijn de twee duurste ploegen in Europa. We zullen een vol Jan Breydel nodig hebben. Samen met de twaalfde man moeten we op zoek gaan naar een resultaat”.

De Ketelaere: “Tegen De Bruyne, de beste Belg ooit”

“Een zwaardere poule treffen, is onmogelijk”, aldus Charles De Ketelaere. “Het is aantrekkelijk, maar we zullen flink ons best moeten doen. We spelen tegen de sterren van het voetbal, tegen de beste spelers. Ik kijk er enorm naar uit om tegen De Bruyne te spelen. Hij is de beste Belgische voetballer ooit. City heeft de finale gespeeld, Leipzig eindigde zo hoog in de Bundesliga, dat ze sowieso een goeie ploeg hebben. Ze zijn minder sterk dan de anderen, maar het blijft een heel zware affiche”.

