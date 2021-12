Club Brugge en Clement gaan op zoek naar stunt nummer drie: "Mirakels bestaan. Dat hebben we in het verleden al bewezen”

Champions LeagueClub Brugge gaat voor stunt nummer drie in deze Champions League. In het Parc des Princes wil het Messi en co. voor een tweede keer in drie maanden tijd verrassen. En dan is die derde plek en overwintering in de Europa League wel erg dichtbij. Clement: “Ik vrees niet voor morgen.”