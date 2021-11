Clement voor clash met Leipzig: “Mijn spelers zijn al een paar keer boven zichzelf uitgestegen. En dat zal weer nodig zijn”

Champions LeagueClub-coach Philippe Clement verwacht veel van de clash met RB Leipzig van morgenavond in de Champions League . Speelt blauw-zwart gelijk tegen de Duitsers, dan is het zeker van de derde plaats en dus Europa League-voetbal na nieuwjaar. “We spelen om te winnen. Lukt dat, dan kan het nog een crazy verhaal worden.”

“Voor deze Champions League-campagne voorspelden veel mensen dat we 0 op 18 zouden halen”, herinnert Clement zich. “Maar tot nu hebben we in Europa goede dingen laten zien. Bepaalde spelers zijn al een paar keer boven zichzelf uitgestegen in deze campagne en dat zal weer nodig zijn om een resultaat te halen. Van in het begin heb ik gezegd dat de campagne goed zou zijn als we twee keer kunnen stunten. Bij drie stunts, doe je iets exceptioneel, want dan kan je je kwalificeren. Morgen krijgen we een eerste kans om iets uitzonderlijks te doen. Ik voel heel veel drive en goesting om het over de streep te trekken. We spelen om te winnen. Lukt dat, dan kan het nog een crazy verhaal worden. Dan speel je op de slotspeeldag bij PSG normaal voor de tweede plaats.”

Volledig scherm Philippe Clement. © VTM

In de competitie loopt het wel een pak minder, met een recente 1 op 6. Union telt al zeven punten meer. Hoe verklaart Clement het verschil tussen de matige prestaties in eigen land en de stunts in Europa? “Dat is niet makkelijk te verklaren, anders zou het ook makkelijk zijn om die tendens om te keren. Er zijn een aantal redenen en daar heb ik het met de groep ook over gehad. Ik heb de voorbije dagen een goede reactie gezien op training. Iedereen is klaar. In de competitie hebben we al te veel punten verloren. Maar het momentum kan snel keren.”

Ook voor Noa Lang? De winger zit niet in z'n beste periode. “Dat is voetbal, je ziet het bij alle ploegen ter wereld. Geen enkele speler haalt een heel seizoen hetzelfde niveau en zeker jonge spelers die om de drie dagen spelen niet. Dat is een evolutie die ze moeten doormaken. En tegelijk heeft Noa, door zijn eerdere prestaties, de lat voor zichzelf heel hoog gelegd. Dat is ook een deel van het verhaal.”

Volledig scherm Noa Lang. © Photo News

Van der Brempt terug

Een andere jonge speler, Ignace Van der Brempt, was deze ochtend een opvallende aanwezige op het trainingsveld in het Belfius Basecamp in Westkapelle. De flankspeler testte positief op het coronavirus in aanloop naar de competitiematch van vrijdag tegen KV Mechelen, maar mag nu toch hopen op een stek in de selectie. Eduard Sobol is na zijn ziekte nog te zwak om woensdag in actie te komen.

“Natuurlijk kwamen de herinneringen aan vorig seizoen wel terug toen die positieve test uit de bus kwam”, geeft Clement ook toe. “Je moet dan allerlei dingen beginnen te regelen, maar dat is nu eenmaal de wereld waarin we nu leven. Dat is niet leuk, maar het belangrijkste is om je zo snel mogelijk weer te focussen op het voetbal. Daar gaat het om.”

Volledig scherm Ignace Van der Brempt op training. © Photo News

