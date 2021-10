Clement toont zich begripvol na afstraffing, maar verdoezelt niet alles: “We toonden niet genoeg ballen”

Eén vijf.

Bijna dag op dag twee jaar na die nul vijf tegen Paris Saint-Germain.

“Ik zou niet weten waarom dit een mentale klap is. Ik heb heel goeie dingen gezien…”, sprak Philippe Clement toen.

Of hoe zelfs een forfaitnederlaag hem die dag niet pessimistisch kreeg.

Neerslachtig was Clement evenmin, na een nieuw oplawaai in de Champions League. “We moeten realistisch zijn: City is de absolute top. Geef ze een vinger en ze nemen een arm.” En toch was het discours van Clement opmerkelijk anders dan na PSG destijds.

Hij verbloemde dit keer niet alles.

Ziedaar de evolutie die Club Brugge de voorbije jaren gemaakt heeft. Deelnemen is al lang niet meer belangrijker dan winnen.

“Mijn spelers waren vorige maand tegen PSG moediger in de duels. Dat ik heb nu gemist. We toonden niet genoeg ballen”, vond Clement. “Het ontbrak ons ook aan lef om tussen de lijnen te durven voetballen. En onze kwaliteit aan de bal was niet wat ze gebruikelijk is. Daardoor hebben we in die eerste helft niet veel gecreëerd. Er waren nochtans mogelijkheden… Er waren momenten waarop er ruimte lag… Na rust hebben we het wat dat betreft beter gedaan.”

Het complimentje dat Pep Guardiola hem tien minuten eerder had gegeven, ontlokte wel een glimlachje, maar bovenal was Clement ontgoocheld. “Dit is geen leuke ervaring, hé. Niet als coach en evenmin als speler of als lid van de staf. Maar als je hier de juiste lessen uit trekt en deze wedstrijd goed analyseert, dan kunnen we sterker worden in Champions League en in eigen competitie.”

Gevraagd naar welke lessen dat precies zijn, grijnsde hij. “Dan vertel ik je het plan al… Kijk, twee jaar geleden hadden we het moeilijk tegen PSG. We hebben daar toen de nodige lessen uit onthouden, waardoor we ín Parijs sterker waren. En niet alleen daar, maar ook het daaropvolgende seizoen in de Champions League én in deze editie. Jullie mogen niet vergeten we veel jonge spelers hebben. Alleen Simon (Mignolet, red.) en Hans (Vanaken, red.) speelden al op dit niveau, tegen jongens van dit kaliber. Dan is het normaal dat je in sommige dingen beter moeten worden. Voor alle duidelijkheid: we hébben ook goeie dingen gedaan, hé. Anders creëer je geen enkele kans. En scoor je al zeker niet. Maar ik miste op bepaalde momenten het nodige lef.”

Dat Clement volgens Guardiola “straks wel de nodige wijzigingen zal doorvoeren” zorgde ervoor dat de coach van Club zich publiekelijk iets afvroeg. “Ik weet niet of een ander wedstrijdplan het resultaat zal beïnvloeden. Leipzig slikte op hun manier zelfs zes goals. Het heeft allemaal met kwaliteit te maken… We hadden dingen beter kunnen doen, ja, maar als je tegen één van de twee beste ploegen ter wereld iets wil halen, heb je veel geluk nodig en buitengewone prestaties van je spelers. Want dit is de top van de top. Dat wisten we op voorhand eigenlijk ook al.”

Negentig minuten later vertaalde zich dat in één vijf.

Benieuwd wat dat in Manchester zal geven, over twee weken.

