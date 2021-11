Clement neemt de schuld op zich: “Ik heb de verkeerde keuzes gemaakt”

Hoe kwam het toch, dat Club na enkele geweldige Champions League-avonden het net vanavond op deze ontluisterende wijze liet afweten? “Dat is moeilijk te verklaren", aldus de T1. “We zijn gewoon overpowered geweest door Leipzig. Als je geen duels wint, kan je op dit niveau geen match winnen. Daar schoten we héél hard in tekort. Zij spelen heel verticaal voetbal met veel duelkracht. Zo goed we het in Duitsland deden, zo slecht speelden we daar vandaag tegen.”