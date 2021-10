Clement: “Man City is van nog hoger niveau dan PSG” - De Ketelaere: “Als we op ons best zijn, zit er misschien weer iets moois in”

Champions LeagueMatchday -1, de dag voor Jan Breydel tot de nok vol loopt voor de komst van Manchester City. Wij spreken trainer Philippe Clement en Charles De Ketelaere over de kansen van Club Brugge, met 4 op 6 uitstekend gestart in zijn loodzware poule, tegen het Manchester City van Pep Guardiola en Kevin De Bruyne.

Philippe Clement staat morgen voor een nieuwe uitdaging als coach. Na eerder Real Madrid en PSG krijgt-ie nu het Manchester City van Pep Guardiola over de vloer. “Samen met Bayern München het beste elftal ter wereld", zegt Clement aan VTM-journalist Jarno Bertho. “Een nog beter team dan PSG, want ze hebben niet alleen sterren, maar vormen ook een een goed geheel. PSG is met de bal heel goed, maar zonder bal doet niet altijd iedereen z'n werk. Dat we opnieuw tegen de wereldtop spelen, is een fantastische uitdaging voor mijn spelers. Het wordt interessant om te zien waar we staan tegen een ploeg van een nog hoger niveau.”

Toen Club werd ingedeeld in een poule met PSG, Man City en Leipzig, geloofden weinig mensen in de kansen van blauw-zwart. Maar kijk, na twee matchen pronken Clement en co met 4 op 6. “De spelers geloven er al sinds het begin in. Na de loting werd er veel gelachen en gezegd dat we 0 op 18 zouden halen, wat ook realistisch zou zijn als je de budgetten bekijkt. Maar de jongens zijn boven zichzelf uitgestegen en dat zullen we morgen opnieuw nodig hebben. Er is niets zo mooi als tegen de allerbesten spelen.”

Volledig scherm Philippe Clement op training bij Club. © BELGA

Heeft de 4 op 6 voor een zekere ontspanning gezorgd? “Ik merk geen ontspannen sfeer, maar wel veel honger. De eerste twee wedstrijden hebben ons veel vertrouwen gegeven. Dat nog nooit een Belgische ploeg ongeslagen was na de eerste drie groepsmatchen? Da’s een mooie statistiek, die ik morgen kan gebruiken in de kleedkamer. We zijn met deze groep bezig om zoveel mogelijk geschiedenis te schrijven.”

Een dilemma waar Clement voor staat bij het samenstellen van z'n basiself is natuurlijk Ruud Vormer. De aanvoerder zat op de bank tegen PSG en Leipzig, maar scoorde afgelopen weekend twee keer tegen KV Kortrijk. Maar Clement laat nog niet in z'n kaarten kijken. “Ruud weet al of hij wel of niet zal spelen. Net als al de andere jongens, tenminste als er niets meer verandert in mijn hoofd vanavond.”

De Ketelaere: “Ons eigen spel spelen”

Ook Charles De Ketelaere stond Jarno Bertho persoonlijk te woord in Jan Breydel. Sinds zijn debuut tegen PSG twee jaar geleden is het bijzonder snel gegaan voor ‘CDK’. Staat hij daar soms bij stil? “Goh, het is inderdaad zo dat ik daar vroeger niet van had durven dromen. Maar nu ik in die wereld leef, stel ik elke keer mijn doelen bij. Nu ik voor de eerste keer bij de Rode Duivels heb gespeeld, wil ik weer wat meer. Dat is in de Champions League ook zo.”

Dankzij z’n snelle ontwikkeling en goeie prestaties is de status van De Ketelaere in Brugge onvermijdelijk veranderd. “Voor mij persoonlijk voelt het niet zo aan”, houdt hijzelf de voetjes op de grond. “Vanaf mijn eerste dag tot nu heb ik gewoon steeds mijn best proberen doen. Ze verwachten misschien wel iets meer, maar dat gebeurt allemaal op een natuurlijke manier. Voor mij is er tegenover twee jaar geleden niet echt iets veranderd.”

Volledig scherm © Photo News

Morgen treft De Ketelaere met Man City opnieuw een wereldploeg. En een bekend gezicht, want iets meer dan een week geleden speelde hij nog samen met Kevin De Bruyne bij de Rode Duivels. “We hebben het er kort over gehad. Zij onderschatten ons niet, want ze hebben ook gezien dat wij het tegen PSG en Leipzig goed gedaan hebben. Het is belangrijk dat we morgen ons eigen spel spelen en niet te veel naar hen kijken, maar we moeten natuurlijk wel rekening houden met hun enorme kwaliteiten.”

Dankzij een 4 op 6 tegen PSG en Leipzig doet blauw-zwart tegen alle verwachtingen in volop mee in de strijd om overwintering. Een topresultaat tegen Man City zou een nieuwe boost zijn. “We hebben onszelf in die positie gebracht. We zijn morgen nog steeds geen favoriet, daar moeten we realistisch in zijn. Maar we hebben niets te verliezen. En als we ons beste niveau halen, zit er misschien wel weer iets moois in.”

Club traint dag voor clash tegen Man City laatste keer: