Clement: “Man City is samen met Bayern de beste ploeg ter wereld. Nog een niveau hoger dan PSG”

Op de officiële persconferentie benadrukte Clement de uitdaging voor Club om niet te veel achter de bal te moeten lopen. “In Leipzig hebben we bewezen dat we dat kunnen. Daar waren we goed mét en zonder bal. We geloven ook dat dit tegen Man City kan, als iedereen zijn beste niveau haalt en sommigen nog boven dat niveau stijgen. Neen, we gaan geen twintig kansen krijgen. Efficiëntie wordt het codewoord. Want City is samen met Bayern momenteel de beste ploeg ter wereld. Nog een niveau hoger dan Leipzig en zelfs PSG.”