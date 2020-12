Clement bespreekt sleutelmomenten: “Helaas ging wissel van Sobol te traag”

Champions LeagueHet sprookje bleef uit. Philippe Clement over de bloedstollende slotminuten, de gemiste achtste finale van de Champions League, de te late wissel van Deli én de vervanging van Lang. "Achteraf gezien was het de goede keuze."

Coach, welk gevoel overheerst er bij u?

"Ik heb twee gevoelens. Enerzijds de grootste ontgoocheling uit mijn voetbalcarrière omdat we er zó dichtbij waren. Alleen hebben we tijdens het scenario fouten gemaakt die niet nodig waren. Daarom zo straf dat trots toch overheerst. Zo'n heroïsche prestatie, nog nooit gezien. Als je de manier ziet waarop we gestreden hebben, met een groot hart, een positieve ingesteldheid en zo'n hoge pressing, dan moet je ook fier zijn. Jammer genoeg zijn we één of twee centimeters verwijderd gebleven van een heroïsche prestatie."

Wat mist Club nog om te kunnen overwinteren in de Champions League?

"We kunnen op dit niveau nog wat extra ervaring gebruiken. Want het komt erop neer om de momenten te pakken. Nu, als je ziet van waar we komen, kan je niet anders dan zeggen dat deze groep al geëvolueerd is. Kijk naar het aantal jonge spelers waarmee we speelden. Charles De Ketelaere maakte pas een jaar geleden zijn debuut. Als je ziet waar hij nu al staat... Kossounou en Diatta idem. Maar ook de ouderen rondom hen. Wat zij tijdens deze campagne gepresteerd hebben..."

"We hebben de meeste punten ooit in de geschiedenis van Club Brugge in de Champions League. En zoals ik daarnet al zei: we waren één of twee centimeters verwijderd van een heroïsche prestatie. Je ziet de progressie die we maken. Dat blijkt niet alleen uit het spel - we hebben nog meer de bal dan vorig seizoen in de Champions League -, maar ook in het aantal punten. We moeten op deze weg verder gaan. Deze mentaliteit blijven tonen. De volgende weken, maanden én jaren. Dan zal Club alleen maar beter worden. (fijntjes) Rome is ook niet op één dag gebouwd, hé. Maar we waren op 2 centimeter om heel veel af te breken..."

Wat liep er nu exact mis bij de rode kaart van Sobol? Want Deli stond klaar om in te vallen.

(snel) "Blijkbaar was er een probleem met de scheidsrechter, om de wissel sneller te laten uitvoeren. Kijk, je doet dat niet graag, een speler voor rust vervangen. Maar het was het moment. Helaas ging die wissel te traag."

Waarom verving je nadien Noa Lang, iemand die toch het verschil kan maken?

(gepikeerd) "Omdat je met vier achterin moet spelen. We zijn overgeschakeld naar een 4-4-1. En Charles is sterker om voorin de ballen bij te houden. Bovendien verlies je anders het evenwicht in je ploeg. Noa heeft zijn wissel goed opgevat - hij begreep het. Achteraf gezien bleek het ook de goede keuze. (kijkt in de zaal) Ik vind dit eigenlijk een beetje een rare vraag na deze wedstrijd."

Laat ons dan vooruitkijken. Wat is het jammer dat jullie na Nieuwjaar in de Europa League moeten voetballen...

"We mogen niet neerkijken op de Europa League. Zeker en vast niet. Vorig seizoen kwamen we uit tegen Manchester United. Natuurlijk had het nu nog veel beter gekund, als je kan zeggen dat je bij beste zestien ploegen uit Europa bent... Maar die twee centimeters... (zucht) Deze match en die laatste kans van Charles zullen nog een aantal dagen door mijn hoofd blijven spoken, maar het is aan ons om straks ook heel mooie dingen te verwezenlijken in de Europa League."

"Weet je, we mogen niet vergeten wie we zijn, hé. We hebben heel veel ambitie. En als je ziet wat we op dit niveau gepresteerd hebben tegen die drie clubs - met elk een budget dat stukken hoger is dan dat van Club -, dan mogen we trots zijn. En niet alleen redeneren dat het nog beter had gekund."