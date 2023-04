Choupo-Moting keert terug uit blessure bij Bayern, ook Mané na schorsing present voor duel met City

“Italiaanse bond weet niet wat empathie betekent”: Thierry Henry neemt het op voor Lukaku na racisme van vorige week, ‘Big Rom’ viert weer met opvallend gebaar

Het zal hem deugd hebben gedaan, ‘Big Rom’. Tien minuten voor tijd zette hij vanop de stip de 0-2 op het bord in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League. Zijn ploegmaats deelden uitdrukkelijk mee in de feestvreugde. En zo werd Benfica in eigen huis verrast door Inter. Lukaku vierde overigens opnieuw met het gebaar dat hem vorige week in Juventus op een rode kaart kwam te staan. Thierry Henry nam het op voor ‘Big Rom’ en haalde stevig uit naar UEFA en de Italiaanse voetbalbond.