Chelsea dankzij overtuigende thuiszege op en over Juventus in groep H: Lukaku blijft op de bank, De Winter debuteert

9 punten voor Chelsea, 12 voor Juventus. Dat was de situatie vooraf. De Italianen waren al zeker van Champions League na de winter, mits een punt konden Tuchel en de zijnen daar ook bij komen. Maar Chelsea wou meer. De thuisploeg duwde de bezoekers uit Turijn meteen met de rug tegen de muur. Juventus had de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen, maar kwam nu nauwelijks in het spel voor.

De enige keer dat Juventus Chelsea in verlegenheid bracht, hielp Thiago Silva met een sublieme verdedigende actie keeper Mendy op de doellijn. Toen stond het al 1-0 na een vroege goal van Chalobah. Na de pauze duwden de blauwhemden door. Met twee goals in twee minuten werd Juventus tegen het canvas gemept: James en Hudson-Odoi tekenden voor 3-0. In de slotseconden schoot Werner nog de 4-0 binnen.

Chelsea had de schaapjes op het droge. Lukaku bleef op de bank, Allegri liet in het slot Koni De Winter debuteren. In de stand in groep H wipt Chelsea nu op en op basis van de onderlinge resultaten over Juventus. De groepswinst is dus nog geen uitgemaakte zaak, onderin haalde Zenit de kwalificatie voor de Europa League binnen na een late 1-1 in en tegen Malmö.