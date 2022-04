Chelsea-coach Tuchel niet te spreken over gezellig onderonsje tussen ref en Real-trainer Ancelotti: “Hij stond luidop te lachen”

Champions LeagueEen fronsende Thomas Tuchel na de bloedstollende return in Bernabéu, waar Real Madrid zich ondanks een 0-3-achterstand tegen Chelsea toch kon plaatsen voor de halve finales van de Champions League . Tuchel fronste niet zozeer om het resultaat, maar om het optreden van de scheidsrechter. De Chelsea-coach was namelijk niet opgezet met een gemoedelijk onderonsje tussen de referee en Real-trainer Carlo Ancelotti. “Een totaal verkeerd moment om te lachen.”

Een 1-3-nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen in Santiago Bernabéu. Er zijn makkelijkere opgaves in het Europese voetbal.

Al trok Chelsea zich daar niet veel van aan. Wat een verschil met die eerste helft op Stamford Bridge amper een week geleden. Real Madrid moest achteruit. Vínicius en Benzema vonden elkaar niet, Werner en Mount konden dat aan de overkant wel. Met een gelukje stuurde de Duitser Mount diep, de Engelsman werkte de bal fraai voorbij Courtois. Geen kans voor onze landgenoot.

‘The Blues’ duwden door. Alleen doelrijpe kansen creëren zat er niet in. Hetzelfde spelbeeld na de pauze. Real riep het onheil over zichzelf af en na vijf minuten in de tweede helft was daar de 0-2. Rüdiger kon op een hoekschop, die er eigenlijk geen was, vrij inkoppen. Onbegrijpelijk op dit niveau. De Madrilenen werden eindelijk wakker. Kroos dreigde met een vrije trap en een schot van Valverde zoefde over.

Het doelpunt viel wel aan de overkant. Alonso strafte balverlies van Mendy genadeloos af met een heerlijke knal. Al had de VAR handspel opgemerkt van de Spanjaard. Zeer licht, hier kwam Real goed weg.

Het was slechts uitstel van executie. Met een dubbele kap stuurde Werner eerst Casemiro en vervolgens Alaba de tribunes in. Oog in oog met Courtois besliste de Duitser dan te trappen, onze landgenoot kon er onvoldoende bij en zo verdween de bal tergend traag in doel. Chelsea virtueel in de halve finales. Ondertussen stierf een kopbal van Benzema op de lat.

Magische Modric

Als je dacht dat Real in de touwen hing, was dat buiten Luka Modric gerekend. De Kroatische balvirtuoos bediende met een prinsheerlijke pass, buitenkantje rechts, Rodrygo. De Braziliaan twijfelde niet en schoot de 1-3 voorbij Mendy. Alles te herdoen.

In de reguliere speeltijd was Pulisic nog dichtbij de 1-4, maar de Amerikaan kon zijn schot niet drukken. Op naar verlengingen. Daar zag het duo Vínicius-Benzema haar moment gekomen. De Braziliaan bracht de bal voor, Benzema liep zich vrij op een manier waarop alleen hij dat kan en kopte de 2-3 binnen. Een kopie van het eerste doelpunt vorige week. Bernabéu ontplofte.

In de tweede verlenging kreeg Chelsea nog tal van mogelijkheden. Courtois redde een poging van Ziyech, een schot van Jorginho werd afgeblokt, een vrijstaande Havertz kopte naast en nog eens Jorginho trapte vanop de zestienmeterlijn naast. Chelsea heeft het echt wel laten liggen.

Tuchel heeft het moeilijk met onderonsje tussen ref en Ancelotti

Chelsea-trainer Thomas Tuchel uitte achteraf zijn onvrede over een onderonsje dat de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak had met Carlo Ancelotti, de coach van Real Madrid. “Het is teleurstellend dat de referee een fijn moment had met mijn collega Ancelotti. Ik weet dat Ancelotti een gentleman en een goede man is, maar toen ik naar Marciniak toe ging om hem te bedanken voor de wedstrijd, stond hij luidop te lachen met de coach van de tegenstander. Ik denk dat het totaal het verkeerde moment is om te lachen, nadat een ploeg 126 minuten met zijn hart heeft gespeeld. Dat is een kwestie van slechte timing en dat heb ik hem ook verteld.”

Toen Chelsea 2-0 voor stond, werd een doelpunt van Marcos Alonso afgekeurd, wegens hands. Arbiter Marciniak ging af op het advies van zijn VAR, die oordeelde dat Alonso de bal met zijn hand had beroerd. “Ik ben ontzettend teleurgesteld dat hij niet zelf op het scherm is gaan kijken. Je moet de baas blijven en de beslissing niet bij iemand neerleggen die afgezonderd en in een stoel zit.” (kijk bovenaan dit artikel naar de video).

