Champions League-duel tussen Leipzig en Liverpool wordt gespeeld in Boedapest

Die vrijstelling was nodig omdat vanwege de coronapandemie in Duitsland een vliegverbod geldt voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Leipzig moest er zodoende zelf voor zorgen dat er een neutraal terrein geregeld wordt voor het afwerken van de wedstrijd. De richtlijnen van de Europese voetbalbond schrijven voor dat als Leipzig de wedstrijd niet kan laten spelen, een reglementaire 3-0-nederlaag het gevolg is. Maar met de Puskas Arena in Boedapest is er nu dus een oplossing.



De return tussen beide clubs in de Champions League staat gepland voor 10 maart op Anfield. Bij Leipzig staat Justin Kluivert onder contract, terwijl Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk (geblesseerd) bij Liverpool spelen.