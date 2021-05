Champions League-droom van Hazard en Courtois spat uiteen: Chelsea verslaat Real Madrid en gaat naar finale - kijk nu naar de nabeschouwing

All eyes on Hazard. De Rode Duivel stond aan de aftrap tegen ‘zijn’ Chelsea. Real zag ook aanvoerder Sergio Ramos terugkeren. Veel geluk bracht dat ‘Los Blancos’ niet. Courtois moest al snel twee keer tussenkomen. Hij ranselde een schot van Rüdiger uit z’n doel en kwam tussen op een gevaarlijke voorzet van Mount. Hazard werd hard aangepakt door de Chelsea-verdedigers en incasseerde enkele rake tackles. Hij kon zijn stempel nooit drukken.

Real Madrid kreeg weinig klaar, de ‘Blues’ waren gretiger. Eerst werd het openingsdoelpunt van Werner nog terecht afgekeurd voor offside, maar na een halfuur was het wel prijs voor de Duitse spits. Havertz kwam alleen voor Courtois en lobte tegen de deklat, Werner was goed gevolgd om binnen te knikken (1-0). Benzema was de enige die nog écht voor gevaar kon zorgen bij Real in de eerste helft met een schot en kopbal. Chelsea-doelman Mendy bracht telkens puik redding. 1-0 bij rust - werk op de plank voor Hazard en co.

Volledig scherm Werner kopt de 1-0 in doel. © AFP

Chelsea kwam stérk uit de kleedkamer. Een kopbal van Havertz strandde op de dwarsligger, Mount knalde oog in oog met Courtois over. De Rode Duivel was de beste man op het veld bij Real en hield Havertz nog van de 2-0 met een beenveeg. En Real in de tweede helft? Een schot van Hazard uit een scherpe hoek, recht op Mendy. Verder kwam het niet.

In het slot maakte Chelsea optimaal gebruik van de ruimte in de Madrileense defensie. Mount gaf Real het nekschot in de slotfase: 2-0-eindstand. Hazard en Courtois keren teleurgesteld terug naar Madrid, dat zich nu volledig moet focussen op de competitie. Chelsea wacht op 29 mei een Engelse CL-finale tegen Manchester City.

Volledig scherm © REUTERS

Speel mee met de Gouden 11 en maak kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.