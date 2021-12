Champions League-avontuur levert Club 32,4 miljoen euro op

OVERZICHT

2021-2022

Cisse Sandra in knap lijstje

Naast de financiële cijfers, nog een opvallend feit: Cisse Sandra (17) is na zijn verrassende basisplaats tegen PSG in de top 10 gedoken van jongste debuterende Belgen in de Champions League. Niet zo hoog als zijn ploegmaat Noah Mbamba, die nog maar zestien jaar was toen hij tegen Manchester City mocht invallen en zo alleen Youri Tielemans voor zich moet dulden, maar toch… Sandra staat ineens tussen namen als Vincent Kompany en Kevin Mirallas. En zeggen dat hij tot vorig weekend nog het raden had naar het niveau in de Jupiler Pro League. Sandra debuteerde toen – na eerder tegen KMSK Deinze geproefd te hebben van de Croky Cup – met een doelpunt tegen Seraing. Iets wat ook in Parijs gekund had, mits een betere afwerking.