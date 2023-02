“Case closed”: Sergio Ramos biedt via Instagram excuses aan bij fotograaf die hij duw gaf

KIJK. Sergio Ramos vindt dat fotograaf te dicht komt

Na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Bayern München (0-1) gaf Ramos de fotograaf een flinke duw. Ramos liep dinsdag richting de tribunes om de fans te bedanken. Daar kwam hij in aanvaring met Gilliar, zo was te zien op filmpjes op sociale media.

Omroep RMC meldde dat de Duitse fotograaf op de voet van Ramos stond. Gilliar ontkende dat. “Er was helemaal niets aan de hand. En als er al sprake was van contact tussen ons, was dat heel lichtjes. Zijn boze reactie kwam voor mij uit het niets, ik schrok ervan.”

Gilliar meldde via Instagram dat Ramos zich had verontschuldig voor zijn gedrag. “Excuses geaccepteerd, zaak gesloten”, was de reactie van de Duitser.

Paris Saint-Germain verloor dinsdagavond in eigen huis met 0-1 van Bayern München in de Champions League. Het zorgde na afloop voor de nodige frustraties bij Sergio Ramos.

Op woensdag 8 maart staat de return op het programma. Om 21 uur trappen Bayern München en Paris Saint-Germain dan af in de Allianz Arena. De club uit Parijs zal met twee goals verschil moeten winnen om zich in de reguliere tijd te plaatsen voor de kwartfinale. Scoort het team van trainer Christophe Galtier één keer meer dan de Duitse opponent, volgt er een verlenging. Uitdoelpunten tellen niet langer dubbel bij een gelijke stand over twee duels.

Vorig jaar was de achtste finale ook al het eindstation van de Franse sterrenploeg. Toen was Real Madrid over twee wedstrijden te sterk. In de afgelopen tien jaar werd slechts eenmaal de finale van het miljardenbal gehaald. In 2020 ging de finale verloren tegen Bayern München met 1-0.

Volledig scherm Ramos ontgoocheld na de 0-1 van Coman. © ANP / EPA

Volledig scherm Neymar raakt niet voorbij Upamecano. © Photo News