Carl Hoefkens, de architect van de 9 op 9: “Als wij de juiste dingen doen, maakt het niet uit tegen wie we spelen”

Champions LeagueNa Leverkusen en Porto legde Club Brugge gisterenavond ook het grote Atlético Madrid met verve over de knie . 9 op 9 en nul tegendoelpunten, daar kan je als coach mee thuiskomen. Niet waar, Carl Hoefkens? “Er zit een ongelooflijk groot geloof in deze groep dat we extreme dingen kunnen doen.”

“Coach met cojones. Een believer pur sang. Wat hij aan het flikken is, kan je geen toeval meer noemen. Hoefkens legt de juiste accenten en maakt de goede keuzes, waardoor Club een nog hoger niveau dan de laatste jaren haalt.”

“Chapeau voor Carl Hoefkens, die Sowah enorm veel vertrouwen geeft. Als aanvaller is dat een zalig gevoel. Club betaalde wel 16 miljoen voor Yaremchuk, maar Hoefkens laat Sowah staan. De juiste keuze, zo blijkt.”

Zowel onze chef voetbal Niels Poissonnier als onze huisanalist Marc Degryse overladen Carl Hoefkens met lof nadat de debuterende T1 - laat ons dat niet vergeten - Club naar een nieuwe stunt in de Champions League loodste. Maar Carl Hoefkens zou Carl Hoefkens niet zijn, mocht hij ook na deze triomf niet de nuchterheid zelve blijven. “Er zit een ongelooflijk groot geloof in deze groep dat we extreme dingen kunnen doen”, vertelde hij aan het einde van de droomavond voor blauw-zwart. “Dat geloof moet er zijn, niet enkel om goed te spelen, maar ook om een resultaat te halen. Als je die twee zaken combineert, kun je dingen doen zoals vandaag.”

Club leek allerminst onder de indruk van de komst van het grote Atlético. Van bij de aftrap nam de thuisploeg de wedstrijd resoluut in handen. “Ik zei het voor de match al: als wij de juiste dingen doen, maakt het in principe niet uit tegen wie we spelen. Atlético was klaar en had een plan, maar mijn spelers hebben hun job fantastisch gedaan. Ze hebben meteen de bal opgeëist, waren geduldig en prikten op de juiste momenten. En dan moet je efficiënt zijn en de juiste kwaliteiten op de juiste plaats hebben. Oké, Simon houdt ons op het einde nog recht. Maar als je met zo veel overgave speelt, valt het geluk automatisch naar jouw kant.”

Teambelang

Dat het nooit leek alsof het nog zou misgaan, merkte VTM-journalist Jarno Bertho op. “Ik wil de dingen bijna altijd in perfectie zien. Gebeurt dat niet, maak ik mij op een bepaalde manier sowieso zorgen. Maar dan staan de spelers recht. Spelers die je inbrengt, doen er alles aan om mee het resultaat te halen. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat iedereen zich voor de volle honderd procent geeft, tot het vat leeg is. En dat is vandaag nog maar eens gebleken.”

De uitblinkers waren bij Club niet op één hand te tellen, maar vooral Ferran Jutglá gaf z’n visitekaartje nog maar eens af. “Maar ik wil vanavond geen enkele speler individueel bekijken", aldus Hoefkens. “Dit was een absolute teamprestatie. Als ik nu Ferran zou vernoemen, zou ik veel spelers tekort doen. En dan heb ik het niet enkel over de elf op het veld, maar ook over de invallers en zelfs zij die niet in de selectie zaten. Alles staat hier in het teambelang.”

