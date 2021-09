Buitenlandse pers zag PSG opgejaagd worden door het ‘zogenaamd zwakke’ Club Brugge: “Vanaken, Lang en De Ketelaere waren gevaarlijker dan ‘MNM’”

Champions LeagueClub Brugge heeft Europa verbaasd. Blauw-zwart hield gisteravond de sterren van Paris Saint-Germain in bedwang ( 1-1 ) en kan op heel wat lof rekenen in de buitenlandse pers. “PSG kwam met de schrik vrij. Halloween bij de start van de Champions League.”

L’Équipe: “Club overrompelde PSG”

“Wat een slechte prestatie van Paris Saint-Germain”, begint de Franse krant L’Équipe, die op de voorpagina uitpakt met de kop ‘fantomatique’. Spookachtig. “De grote première van ‘MNM’ heeft de supporters met honger achtergelaten. Wie had ooit gedacht dat zij zo opgejaagd zouden worden door de zogenaamd zwakste ploeg in groep A? De spelers van Mauricio Pochettino werden volledig overrompeld door Hans Vanaken en zijn ploegmaats. Club Brugge dwong een verdiend gelijkspel af. Sterker zelfs: ze hadden kunnen winnen als Navas niet op de afspraak had geweest.”

Volgens L’Équipe was het debuut van Neymar, Mbappé en Messi als aanvalstrio niet geslaagd. “Er werd gesuggereerd dat zij Club een moeilijk avond gingen bezorgen. Dit was niet voldoende het geval. Al zijn er voor het trio wel verzachtende omstandigheden: ‘t was hun eerste match samen.”

Le Parisien: “PSG beleefde grote beproeving”

“PSG moest tevreden zijn met een gelijkspel in Brugge”, schrijft Le Parisien. “Het was dankzij Navas dat de Parijzenaren niet wegzakten. We verwachtten een festival van het trio Messi-Neymar-Mbappé in de eerste wedstrijd van de Champions League, maar het draaide helemaal anders uit. PSG beseft nu als geen ander dat al hun tegenstanders zich zullen dubbelplooien tegen zo’n sterrenensemble. Het beleefde een grote beproeving op het veld van Club Brugge.”

RMC: “PSG werd overweldigd door ploeg met slagtanden”

Ook RMC was onder de indruk van Club Brugge. “Tot ieders verbazing begon PSG zijn Europese campagne met een slechte prestatie tegen het team dat als de zwakste in de poule wordt beschouwd. Met het trio Messi-Mbappé-Neymar op het veld werd Paris Saint-Germain in bedwang gehouden door Club. En uiteindelijk was het niet ‘MNM’ dat het meest opviel in deze ontmoeting. Brugge deed de Parijse ploeg lijden met jonge aanvallers als Noa Lang (22 jaar), Charles de Ketelaere (20 jaar) en Kamal Sowah (21 jaar). De Parijzenaren hadden het defensief moeilijk tegen hen en werden overweldigd door een ploeg met slagtanden.”

Daily Mail: “Messi en co kregen weerbare Belgen niet over de knie”

“Club Brugge, dat nog voor rust gelijkmaakte via Hans Vanaken, was agressiever en had de beste kansen tegen PSG”, aldus de Daily Mail in hun matchverslag. “De Parijzenaren legden te weinig kwaliteit aan de dag en misten defensieve focus. Messi en co konden de weerbare Belgen niet over de knie krijgen. Club Brugge pakte een meer dan verdiend punt.”

The Sun: “Club Brugge voelde zich niet geïntimideerd”

“Messi, Neymar en Mbappé floppen bij de start van de Champions League op bezoek bij de ‘kleine Belgen’”, klinkt het ietwat neerbuigend bij The Sun. “Club Brugge voelde zich niet geïntimideerd door de sterren van PSG. Via Hans Vanaken kon het snel terugslaan. En zonder de knappe reddingen van Navas zou PSG ten onder zijn gegaan in Brugge. Het Champions League-debuut van Messi draaide uit op een sisser voor de Argentijn."

Bild: “Waanzin in Brugge”

Bij Bild leggen ze uiteraard ook de nadruk op Messi. “Deze match was een serieuze teleurstelling voor hem. Behalve een schot op de lat hebben we hem weinig gezien.” Maar de Duitse krant is ook lyrisch voor Club. “Het was waanzin in Brugge. Wat een gevecht, wat een match. Club Brugge speelde 1-1 gelijk tegen de sterren van PSG nadat ze terugkwamen van een achterstand. Ook na de pauze bleven de Belgen sterk in de duels én ze waren de betere ploeg. Na affluiten stond het 16-9 in doelpogingen. Club werd luid toegejuicht, en terecht. Een leuke avond in de Champions League.”

El Mundo Deportivo: “Enthousiast Brugge”

In Spanje keek men reikhalzend uit naar Messi. “Maar we zagen een enthousiast Brugge”, aldus El Mundo Deportivo. “De Belgen waren niet geïntimideerd door de drie ‘megacracks’ van PSG. Ze veroorzaakten verwarring in de Parijse defensie en tankten stelselmatig vertrouwen. Club Brugge sleepte een verdiend gelijkspel uit de brand met een doelpunt van hun beste speler, Hans Vanaken.”

Marca: “Lang, De Ketelaere, en Vanaken waren gevaarlijker dan de Parijse drietand”

“Het trio Messi-Neymar-Mbappé voelde zich ongemakkelijk in Brugge”, aldus Marca. “Er werd een rustig en doelpuntrijk debuut verwacht voor ‘MNM’, maar PSG kwam met de schrik vrij. Halloween bij de start van de Champions League. PSG kende defensieve problemen tegen Club. Wervelwind Lang, De Ketelaere, en Vanaken waren gevaarlijker dan de Parijse drietand. Navas voorkwam erger. Het Belgische team hield stand en pakte een onverwacht maar glorieus gelijkspel.”

