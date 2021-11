Buitenlandse pers looft moedige eerste helft van Club Brugge, al viel één krant ook de houding van Clement op: “Hij zette zelfs Guardiola in de schaduw”

Champions LeagueClub Brugge slaagde er gisteravond niet in te stunten bij Man City (4-1 ). Ook de buitenlandse pers zag hoe blauw-zwart tekortkwam, maar heeft wel lof voor de moedige eerste helft van de Bruggelingen. “We zagen aan de rust gezichten van wanhoop bij City.” Al viel één krant vooral de energie van Philippe Clement op aan de zijlijn. “Hij zette zelfs Guardiola in de schaduw.”

The Sun: “De Ketelaere liet gouden kans liggen”

The Sun zag Club Brugge met een gelukje langszij komen in de eerste helft. “Een lage center van De Ketelaere ging via Stones in doel. Een ‘smerige’ goal. Maar dat kon Club Brugge en zijn 2.000 meegereisde fans worst wezen. Hun vertrouwen groeide in de eerste helft en Man City had het moeilijk om ex-Liverpoolkeeper Mignolet aan het werk te zetten. Na de pauze liet De Ketelaere een gouden kans liggen. Een dure misser, want even later zette Mahrez City op weg naar de zege.”

Volledig scherm The Sun over Man City - Club Brugge. © The Sun

BBC: “Brugge is een degelijke ploeg”

Pep Guardiola had z’n vijf wissels al opgebruikt voor de extra tijd tegen Club Brugge. De Spanjaard kon dus weer roteren met Man City in plaats van tot het gaatje te gaan. Toch was er bij BBC lof voor de eerste helft van de bezoekers. “Club had getoond een degelijke ploeg te zijn in de eerste twee groepswedstrijden. In de eerste helft tegen City waren ze ook gevaarlijk, de thuisploeg kende een paar tricky momentjes.”

“Lang, Mata en De Ketelaere zorgden voor dreiging. De gelijkmaker kwam er met wat geluk na die owngoal van Stones, maar Vanaken had zonder de wereldsave van Ederson vooraf eigenlijk al gescoord. Uiteindelijk was het vooral de Club-defensie die het hogere tempo van City niet kon bolwerken. Ondanks een nieuwe nederlaag hebben de Belgen wel nog een goeie uitgangspositie om Europees te overwinteren in de Europa League.”

Daily Mail: “Clement zette Guardiola even in de schaduw”

De Daily Mail was dan weer niét onder de indruk van de prestatie van Club Brugge, dat het zeker in de beginfase héél moeilijk had in het Etihad Stadium. “Het is niet overdreven te stellen dat Club Brugge ‘per ongeluk’ scoorde. Het duurde 10 - tien! - minuten tot de Belgen een eerste keer opdoken op de helft van Man City. Zij profiteerden amper van de ruimtes en leken wel allergisch aan hun eigen shirts tijdens hun korte periodes in balbezit”, waarmee de tabloid aangeeft dat blauw-zwart de bal moeilijk in de eigen rangen kon houden.

“Toen Brugge gelijk maakte, amper twee minuten na de opener van Foden, was iederéén verrast. Ook hun coach, Philippe Clement”, klinkt het verder, waarna ze een opmerkelijke vaststelling deden over de T1. “Clement stond voordien fel gesticulerend aan de zijlijn. Zó fel dat hij de altijd energieke Pep Guardiola zelfs in de schaduw zette.”

In de tweede helft incasseerde Club drie goals, terwijl het aanvankelijk nog dé kans kreeg op de 1-2, zo zag ook de Daily Mail. “De Ketelaere kreeg een open kans om te scoren, maar trapte wild naast. Een grote misser die Club Brugge zuur opbrak.”

Volledig scherm Clement en Guardiola. © AFP

L’Équipe: “Club probeerde wel te voetballen”

Ook in Frankrijk werd er met argusogen naar City-Club gekeken, aangezien het tegenstanders van PSG zijn in groep A. “Manchester City domineerde tegen Club Brugge en pakte een logische zege”, schrijft L’Équipe. “De mannen van Guardiola monopoliseerden de bal en lieten slechts kruimels over voor de Belgen. Het moet wel gezegd: Club próbeerde te voetballen. De verrassende owngoal van Stones bracht de Citizens niet van hun stuk.”

Volledig scherm L'Équipe over City-Club. © L'Équipe

Kicker: “Club werd moediger na gelijkmaker”

Ook in Duitsland volgden ze de match uiteraard van dichtbij. Leipzig en Club Brugge mogen gaan knokken om de derde plek. “Na de 1-5 in eigen huis schakelde Club-coach Philippe Clement over naar een vijfmansverdediging”, zag Kicker. “Vanaf minuut één duwden The Citizens de bezoekers terug op eigen helft. City was superieur in de combinaties. Club Brugge kwam ternauwernood over de middenlijn. City werd beloond voor het sterke begin. Maar de gasten antwoordden vrijwel meteen met de gelijkmaker én werden nadien moediger. City worstelde.”

Maar ook de Duitse krant zag hoe City zich na rust herpakte. “Club kon tegen het Engelse balbezit niets inbrengen. Uiteindelijk werd het 4-1 en eigenlijk een zege die niet al te veel moeite kostte voor City.”

Volledig scherm "Ondanks owngoal van Stones: City haalt het makkelijk van Club Brugge." © Kicker

Marca: “Halfweg gezichten van wanhoop bij City”

“De Belgische landskampioen hield 45 minuten stand. Nadien vonden Bernardo Silva en Gündogan de sleutel om het Belgische fort binnen te treden”, schrijft het Spaanse Marca. “De wedstrijd begon met het verwachte script. De mannen van Guardiola domineerden in balbezit en scoorden ook. Club Brugge maakte vrijwel echter meteen gelijk, waarna de verdedigingsmuur prima zijn werk deed. Club dook tevreden de rust in, bij City zagen we gezichten van wanhoop.”

Na de pauze veranderde alles. “Er stond maar één kleur op het veld: lichtblauw. Guardiola had zijn spelers wakker geschud in de kleedkamers. Met veel druk en een hoog tempo werd de Brugse defensie uit verband gespeeld. De bezoekende ploeg kon City simpelweg niet meer afstoppen.”

Volledig scherm © BELGA